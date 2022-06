Roland-Garros va doucement poursuivre sa mue. Alors que le court Philippe-Chatrier est équipé depuis 2020 d'un toit amovible, permettant le maintien du jeu indépendamment des conditions météorologiques, le deuxième plus grand court du stade de la porte d'Auteuil, le Suzanne-Lenglen, aura lui aussi très bientôt son toit.

Lors de leur conférence de presse de fin de tournoi, Gilles Moretton, le patron de la Fédération française de tennis, et Amélie Mauresmo, nouvelle directrice de Roland-Garros, ont annoncé dimanche le Lenglen serait couvert à partir de l'édition 2024, à temps, donc, pour les Jeux Olympiques organisés à Paris quelques semaines après le Grand Chelem parisien.

Ad

Les tours en 2023, le toit en 2024

Roland-Garros Garcia et Mladenovic, comme à la belle époque IL Y A 2 HEURES

Les travaux "visibles" débuteront dès la fin de la quinzaine actuelle et se prolongeront jusqu'à la fin de l'année 2023, avec l'installation de quatre tours sur lesquelles reposeront le toit. "Il ne sera pas opérationnel l'année prochaine, a précisé Amélie Mauresmo. Il le sera en 2024. Mais, de la même façon que cela a continué à jouer sur le Chatrier pendant les travaux, cela jouera aussi sur le Lenglen l'année prochaine. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On ne va pas condamner le court."

"On a fait avant 2022 les fondations, a expliqué de son côté Gilles Moretton. Vous ne les voyez pas, mais il y a des fondations pour accueillir les quatre tours. Donc, un gros travail est fait. Après 2022, dès la fin du tournoi, on monte les quatre tours. Juste après 2023, on met le toit. Cela veut dire que le Suzanne-Lenglen sera prêt fin 23, prêt pour le tournoi 24 et également pour les Jeux Olympiques. On est malheureusement obligés d'étaler comme ça. Si on avait enchaîné les tournois, on aurait une année sans Suzanne Lenglen. Si on veut le garder, on est obligés de faire les travaux comme ça."

Vue du court Suzanne-Lenglen Crédit: Getty Images

Roland-Garros Casper Ruud, de l'ado dans les tribunes au challenger en finale IL Y A 15 HEURES