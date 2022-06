Si le tennis français a été privé de seconde semaine à Roland-Garros en simple, il brille dans d'autres disciplines. Après la qualification de Gabriel Debru pour la finale du tournoi junior, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia ont enflammé le court Suzanne-Lenglen en double vendredi. En demi-finale, la paire tricolore a renversé l'équipe composée de la Lettonne Jelena Ostapenko et de l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (2-6, 6-4, 6-2) en un peu moins de deux heures de jeu (1h53 précisément). Pour aller chercher le titre, elles défieront les Américaines Jessica Pegula et Cori Gauff qui est en lice pour un doublé simple/double.

En difficulté dans leurs carrières respectives sur le plan individuel, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia se serrent bien les coudes en double. Mal parties vendredi, les Bleues n'ont rien lâché et ont su se révolter pour égaliser à une manche partout avant que la pluie n'interrompe les débats. Cette pause forcée ne les a pas perturbées du tout puisqu'elles ont déroulé à leur retour sur le court.

Six ans après leur triomphe commun à Roland-Garros, elles espèrent donc rééditer leur performance. Un temps en froid, Mladenovic et Garcia ont décidé de s'associer à nouveau en double cette saison sur le circuit dès l'Open d'Australie. Elles en récoltent les fruits au meilleur moment possible.

