Il a vécu le cauchemar de tout sportif de haut niveau. Alors qu'il était au cœur d'une bataille rugueuse sous le toit du court Philippe-Chatrier face à Rafael Nadal en demi-finale de Roland-Garros vendredi, Alexander Zverev s'est tordu la cheville droite en bout de course, s'effondrant sur la terre battue parisienne. En larmes et évacué sur une chaise roulante, il est revenu en béquilles pour officialiser son abandon alors que le deuxième set n'était pas fini après plus de trois heures de jeu (7-6, 6-6, ab.). Le Majorquin, bien malgré lui, en profite pour se qualifier pour sa 14e finale à Roland-Garros où il affrontera Marin Cilic ou Casper Ruud.

Ce match était peut-être parti pour s'inscrire dans la légende de Roland-Garros, il s'est terminé en tragédie. Sur un appui qui s'est dérobé, Alexander Zverev a vu tous ses espoirs de conquête d'un premier titre en Grand Chelem et de la place de numéro 1 mondial tomber à l'eau. Pourtant, le champion olympique rivalisait avec Rafael Nadal, à tel point que les deux hommes n'avaient pas encore joué deux manches que l'horloge indiquait déjà 3h08 de jeu dans une partie aussi difficile à déchiffrer qu'indécise.

Rafael Nadal accompagne Alexander Zverev qui va déclarer forfait après sa lourde chute en demi-finale Crédit: Getty Images

Premier tie-break caviardé, le deuxième envolé

Zverev aurait-il gagné cette demi-finale s'il n'avait pas chuté ? On ne le saura jamais. Au moment où il s'est blessé, le score ne plaidait toutefois pas en sa faveur, et ce alors que le numéro 3 mondial donnait l'impression d'avoir les cartes en main pour réaliser l'exploit face au roi de Roland. Il avait ainsi gâché de multiples occasions de concrétiser sa domination au score. Dans le premier set, après avoir rendu son break d'avance, puis sauvé trois balles de set à 4-5, il s'était retrouvé en position idéale dans le tie-break, menant 6 points à 2. En vain puisque Nadal a fini par rafler la mise 10 points à 8.

Le coup était rude à encaisser. Et quand Zverev a concédé le break blanc d'entrée de deuxième set, on donnait peu cher de sa peau. Pourtant, c'est à ce moment-là que la partie a pris un tournant inattendu. Incapables de tenir leur engagement, les deux hommes ont enchaîné les breaks jusqu'à ce que l'Allemand se retrouve en position d'égaliser à une manche partout à 5-3. Mais comme dans le premier acte, son bras s'est mis à trembler : trois doubles fautes lui ont à nouveau coûté son service. Dans une manche aussi longue qu'étrange où l'intensité du suspense a compensé une qualité de jeu moyenne (16 et 21 fautes directes respectivement pour Nadal et Zverev), un nouveau tie-break se préparait avant le coup du sort.

"Je suis très triste pour lui. Il faisait un tournoi incroyable. Je sais à quel point il travaillait pour gagner un Grand Chelem, c'est terriblement malchanceux", a réagi Nadal, après avoir donné une chaleureuse accolade au filet à son malheureux adversaire. Pour avoir été souvent blessé dans sa chair, le Majorquin, qui fêtait ses 36 ans vendredi - le public l'a d'ailleurs accueilli sur le court en chantant "Joyeux anniversaire - , a aussi été touché par la tragédie vécue par son adversaire. Mais il lui reste un dernier effort à accomplir pour marquer l'Histoire. Et l'énergie sauvegardée dans cette rencontre écourtée ne sera pas de trop.

