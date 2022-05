Les séquelles de son formidable combat en trois sets face à Jelena Ostapenko, jeudi soir, auront laissé des traces. Blessée au cours de sa victoire du deuxième tour face à la Lettone, Alizé Cornet, strappée aux adducteurs, a dû déclarer forfait alors qu’elle était menée 6-0, 3-0 face à Qinwei Zheng et qu’elle vivait un calvaire. La Chinoise, pour sa première apparition à la porte d’Auteuil, se qualifie en 8e de finale où elle retrouvera la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, pour un duel de cogneuses qui promet.

Il n’y aura donc pas eu de miracle pour Alizé Cornet. Déjà à la sortie de son entraînement matinal, la Française avait laissé une impression pas franchement rassurante quant à ses sensations. On aurait pu penser que son adversaire, pour son premier match sur le court Philippe-Chatrier, pourrait se crisper et laisser quelques opportunités à une Tricolore qu’on a très vite vu limitée dans ses mouvements pour couvrir le terrain sur les ogives balancées par la 74e mondiale.

16 coups gagnants pour Zheng, 10 fautes directes pour Cornet

Loin d’être intimidée, Zheng a donc rapidement commencé à enchaîner les points, et les jeux, ne laissant aucune ouverture à la quart de finaliste du dernier Open d’Australie. De son côté, le Niçoise s’est montrée trop maladroite sur les quelques occasions qui se sont présentées à elle. Après une demi-heure de jeu, Cornet a déjà dû céder le premier set, et il semblait difficile de voir comment elle pourrait renverser la vapeur.

Alors qu’elle pouvait égaler sa meilleure performance à Roland-Garros (8e en 2015 et 2017), Cornet a de nouveau cédé son service d’entrée de deuxième acte. La 40e mondiale a alors voulu prendre un premier temps mort médical, avant de se raviser pour attendre le changement de côté. Mais Zheng a continué à concasser la Française (16 coups gagnants), et celle-ci a finalement décidé de baisser le rideau à 3-0, son premier abandon en Grand Chelem dans sa carrière. Il n’y a plus aucune joueuse française dans le tableau féminin.

