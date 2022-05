Tennis

Roland-Garros - Alcaraz plus fort que les autres ? "Il jouera encore mieux au tennis que tout ce qu'on a déjà vécu..."

ROLAND-GARROS - A 19 ans, Alcaraz pulvérise les records de précocité et renforce chaque jour la comparaison avec Nadal. Pour nos consultants, les deux joueurs sont très différents et estiment que le plus jeune peut "tout écrabouiller" avec un jeu proche de celui de Djokovic et Federer. L'émission Eurosport Tennis Club - La Terrasse est à retrouver tous les soirs sur Eurosport 1 à partir de 17h45.

00:03:24, il y a 33 minutes