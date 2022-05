Tennis

ROLAND-GARROS - Badosa, Jabeur ou elle-même : qui pour empêcher Swiatek de triompher à Paris ?

Dans DiP Impact, émission à écouter en podcast, Arnaud Di Pasquale, Laurent Vergne et Maxime Battistella ont été placés devant une colle : quelles joueuses pourraient empêcher Iga Swiatek de triompher une nouvelle fois à Roland-Garros ? Pas évident quand on sait que la Polonaise reste sur 28 victoires de suite, 5 titres en WTA 1000 remportés et 5 sets de perdus (Réal: Seb.Petit/Quentin Guichard)

00:09:01, il y a une heure