Seulement 19 ans mais déjà une palanquée de blockbusters au compteur. Disons-le d'entrée : c'est presque un miracle que Carlos Alcaraz soit encore en vie dans ce tournoi. Parce que le gamin prodigieux est passé tout près de la correctionnelle, sauvant une balle de match face à son aîné et compatriote Albert Ramos-Vinolas. Neutralisé tactiquement pendant près de 4h30, fébrile comme rarement sur son revers, la tête de série numéro 6 a finalement réussi à s'en sortir, par un trou de souris, à la force de son bras et de sa volonté de fer. Il lui aura fallu cinq sets d'un combat démentiel, marqué par certains coups exceptionnels, pour filer au 3e tour (6-1, 6-7, 5-7, 7-6, 6-4). Dingue.

Ad

A force d'être menaçant, on a bien cru que le ciel finirait par lui tomber sur la tête. C'est pourtant sous un soleil radieux que les deux Espagnols ont démarré le combat. Rapidement, on a pensé Ramos-Vinolas K.-O. dès le premier round. Saoulé de coups et débordé par la puissance d'Alcaraz, le 44e mondial paraissait bien trop limité pour rivaliser avec le phénomène (6-1 dans le premier set). Mais si le prodige a le talent pour lui, le vétéran espagnol avait l'expérience et le sens du jeu de son côté.

Roland-Garros Raducanu, Fernandez, des feux de paille ? "Il faut leur laisser du temps...", insiste Jean-Paul Loth IL Y A UNE HEURE

Grâce à des balles cotonneuses envoyées sur le revers d'Alcaraz, il a trouvé la parade parfaite pour gagner du temps et reprendre l'ascendant dans l'échange. Mieux, il a vu son jeune adversaire décliner progressivement techniquement, offrant quantité de points gratuits, notamment en revers (74 fautes directes au total). Alors, l'impensable se produisit.

Plus d'infos à suivre...

Roland-Garros Du rap, encore du rap : voici la playlist de Corentin Moutet IL Y A UNE HEURE