Ruud avec autorité

Ils avaient tous les deux battu des Français au 1er tour. Mais entre les bourreaux de Jo-Wilfried Tsonga et Ugo Humbert, il n'y a pas eu photo jeudi sur le court numéro 14. Casper Ruud, tête de série 8 de ce Roland-Garros, n'a ainsi laissé aucune chance au Finlandais Emil Ruusuvuori, s'imposant en trois sets secs (6-3, 6-4, 6-2) et 2h08 de jeu. Comme l'an dernier, le Norvégien se retrouve donc au 3e tour et il essaiera de franchir un cap face au vainqueur du match entre Joao Sousa et Lorenzo Sonego.

Très solide au service (74 % de premières, 5 aces pour aucune double faute), Ruud a écarté les 4 petites balles de break auxquelles il a été confronté, ravissant de son côté à quatre reprises l'engagement adverse. Il a dicté la majorité des échanges, frappant pas moins de 41 coups gagnants, avec un déchet limité dans ses prises d'initiative (28 fautes directes). Il s'est détaché assez vite dans chaque set et n'a jamais été vraiment en danger.

