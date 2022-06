Toni Nadal est un oncle heureux. Et un homme heureux. Une semaine après avoir vécu difficilement le huitième de finale entre son neveu et ex-protégé sur les courts, Rafael Nadal, et celui dont il a intégré le staff l'an dernier, Félix Auger-Aliassime, il va vivre une finale plus sereine, dimanche.

"Mon vœu est que Rafa gagne Roland-Garros et, si ce n'est pas lui, je voudrais évidemment que ce soit Félix", avait-il dit. Rafa est plus que jamais en lice pour un nouveau sacre parisien mais, s'il n'est pas tiraillé comme la semaine dernière, il savoure à double titre l'affiche terminale de cette édition 2022.

Casper Ruud ne s'en cache pas, Nadal est son modèle autant que son idole de jeunesse. Une sorte de lien affectif à sens unique, de supporter à champion (le Norvégien a douze ans de moins que le Majorquin) mais aussi sur un plan plus professionnel depuis 2018, année où il a décidé de s'entraîner à l'Académie Nadal à Manacor. Là-bas, il a beaucoup fréquenté Rafael, mais aussi et peut-être plus encore Toni.

Un des garçons les mieux éduqués du circuit

"Voir Rafa et Casper en finale est une double joie", a confié Oncle Toni à Eurosport. Selon lui, "l'évolution de Casper au cours de ces trois dernières années a été extraordinaire. Il est devenu un des meilleurs joueurs du monde. Cela fait plus d'un an qu'il est installé dans le Top 10, et pas un joueur n'a davantage progressé que lui. Il a fait un boulot très impressionnant avec son père (Christian Ruud, qui est son coach, NDLR), en collaboration avec l'Académie. Nous sommes très fiers de ce travail commun."

S'il y a bien un point sur lequel les deux joueurs se ressemblent, c'est celui du comportement. Au-delà du professionnel, Toni Nadal a apprécié de "recruter" un garçon bien sous tous rapports. "Nous avons eu la chance de travailler avec un des garçons les mieux éduqués du circuit", dit l'ancien coach de "Rafa" à propos de Ruud. "Quand vous regardez Rafa sur le court, souffle l'intéressé, il ne se plaint jamais. Il est l'exemple parfait de la manière dont on doit se comporter sur un terrain de tennis. Ne jamais renoncer, ne jamais se plaindre. C'est aussi pour cela qu'il est mon idole."

L'Académie Nadal ne peut donc pas tout à fait perdre dimanche, quelle que soit l'issue de la finale. "Je soutiendrai évidemment Rafael, comme toujours. C'est la famille, rappelle Toni. Mais si Rafa doit perdre contre quelqu'un, autant que ce soit face à Casper. Et si Casper doit s'incliner en finale, tant mieux si c'est contre Rafael." A-t-il un conseil pour le Scandinave ? "Tu vas affronter ton idole d'enfance pour la première fois, dans le plus grand match de l'année sur terre battue. Profite."

Mais s'il est content de voir Ruud en finale, il jubile surtout d'y retrouver une 14e fois son neveu. Cette année peut-être plus que jamais, alors que l'ogre de l'ocre a connu une préparation minimaliste en raison de blessures printanières.

"Je sais que c'est humain, les gens veulent voir de nouveaux visages. Mais n'enterrez jamais Rafa, a rappelé Toni Nadal. Les battants sont généralement là à la fin et Rafael est un battant. Tout ce que je sais, c'est que quand j'entends certains dire que Rafael n'a aucune chance de gagner Roland-Garros, je pense à chaque fois : 'S'il est un minimum en forme physiquement, on ne peut pas l'écarter de la liste des candidats à la victoire finale."

S'il ne règle pas de comptes, ce n'est pas trop le genre de la maison Nadal, le sage Toni a tout de même envoyé un petit message. Il s'est un peu agacé de la promptitude de certains médias, en Espagne notamment, à annoncer l'avènement de Carlos Alcaraz : "C'est un très bon joueur, je pense qu'il sera numéro un mondial. Mais une partie de la presse a considéré que Rafael était fini, et il avait déjà été remplacé." Pas sûr que cela suffise dimanche, mais on peut au moins être certain que Casper Ruud n'a jamais commis une telle erreur.

