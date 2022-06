Roland-Garros

Un match sinusoïdal, difficile à lire, mais à l'arrivée, une grande joie et une place en finale pour Gabriel Debru. Le jeune Français a démarré en trombe, connu un gros trou d'air avant de reprendre le contrôle du match pour s'imposer en trois sets (6-1, 0-6, 6-3) contre la tête de série numéro 10, le Croate Dino Prizmic.

Révélé l'an dernier lorsqu'il avait remporté à 15 ans seulement un match sur le circuit challenger, le séquoia de Grenoble (1,95m sous la toise) confirme qu'il a de sacrés atouts à faire valoir. Il a su garder ses nerfs également malgré une longue interruption de deux heures à cause de la pluie, alors qu'il menait 5-2 dans le set décisif.

"C'est toujours très compliqué de revenir sur un court quand le match est presque, non pas fini, mais qu'il y a 5-2, que le score est en fin de match, a-t-il confié. C'est très compliqué. On redébute, limite, un nouveau match. Niveau pression, ça revient. L'autre, l'adversaire peut changer de jeu, en 2 heures. C'est très compliqué de redémarrer un match, même s'il y a 5-2 pour moi, il est revenu à 5-3, j'ai eu une balle de match, il la sauve, mais je suis resté très concentré sur mon service. J'ai traîné un service, j'ai passé 4 premières. Je suis très content d'avoir gagné aujourd'hui."

Gabriel Debru, qui affrontera en finale le Belge Gilles Arnaud Bailly dans un duel 100% francophone, rêve maintenant d'aller chercher ce titre pour rejoindre, entre autres, Luca Van Assche, Geoffrey Blancaneaux, Gaël Monfils, Richard Gasquet ou Paul-Henri Mathieu, vainqueurs de ce tournoi juniors depuis l'an 2000.

"Ce serait fou de gagner ce titre, parce que c'est un rêve qui deviendrait réalité, avoue-t-il. Si je remporte la victoire, je serai ravi. Maintenant, je vais faire comme les autres matchs, je vais l’aborder de la même façon, être très concentré sur mes débuts de match et sur tout le match, être très positif et être calme. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, même quand j'ai perdu le second set, j'ai su me reprendre, et être d'attaque au troisième set, de faire une bonne entame."

