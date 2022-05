C'est un immense coup dur pour le tennis français. Alors que les Bleus traversent une crise de résultats profonde, ils ne pourront pas compter sur leur chef de file à Roland-Garros (22 mai-5 juin). Gaël Monfils a ainsi annoncé lundi qu'il se retirait du tournoi de Lyon cette semaine et du Grand Chelem parisien en raison d'une blessure au talon droit. Quart-de-finaliste du dernier Open d'Australie et 22e joueur mondial, le Parisien de naissance était le principal espoir tricolore de seconde semaine du côté de la porte d'Auteuil.

"Je suis au regret de vous annoncer mon retrait de l'Open Parc de Lyon et de Roland-Garros la semaine prochaine. Je suis gêné depuis Monte-Carlo par une épine calcanéenne au talon droit qui m'empêche de me déplacer sur le court. J'ai donc pris la décision de faire une petite intervention afin de traiter le problème pour pouvoir reprendre les tournois au plus vite. Je vous tiendrai au courant de ma date de reprise dès que possible", a indiqué Monfils sur son compte Twitter.

