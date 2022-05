L’aventure de Gilles Simon aux Internationaux de France est, cette fois, belle et bien finie. Après son match héroïque face à Carreno Busta, tête de série numéro 16, puis sa prestation pleine de maîtrise face à Steve Johnson, le Tricolore a été surpassé par un Marin Cilic pas du tout déstabilisé par le public, et qui a fait respecter son statut de tête de série numéro 20 pour s’imposer en 3 manches (6-0, 6-3, 6-2). Il retrouvera le numéro 2 mondial Daniil Medvedev, tandis que Gilles Simon, lui, peut sortir la tête haute.

Comme sa compatriote Alizé Cornet, qui, elle, n’a pas pu finir son match un peu plus tôt, Gilles Simon a achevé le match diminué physiquement, mais non sans le soutien d’un public qui, depuis le début de la quinzaine, a participé à magnifier sa 17e et dernière apparition en carrière à la porte d’Auteuil. Qualifié inespéré pour le troisième tour, le 158e mondial a cette fois bien fait son rang face à un Cilic aux coups de canon qui ont fait des dégâts.

Un 8-0 pour commencer...

Comme face à Johnson, où il avait fini par obtenir son 500e succès, le Français a très mal commencé son match, rapidement mené 3-0, constamment bousculé par un adversaire qui l’a martyrisé avec ses coups droits, notamment (42 coups gagnants au final), il n’a cette fois pas réussi à inverser la tendance. Pire, il a encaissé huit jeux de suite avant de finalement entrapercevoir la lumière. A un set et un break de retard, le joueur de 37 ans a enfin réussi à trouver du répondant.

Il a enflammé le court Philippe-Chatrier sur un jeu de retour parfait, qui lui a permis de revenir à 2-1. Le public, chauffé à bloc, a alors cru que celui qui avait battu 6 fois Cilic lors de leurs 7 premiers affrontements pourrait renverser un tant soit peu la tendance. Sauf que le vainqueur de l’US Open 2014 a rapidement calmé tout le monde en reprenant son break d’avance dans la foulée.

Un hommage de Roland-Garros

Simon a réussi à imposer un duel plus équilibré ensuite mais n’a pu empêcher Cilic de décrocher le deuxième set. Malgré quelques erreurs grossières (33 fautes directes en tout), notamment à la volée, le Croate, extrêmement solide au service dans la dernière manche, a profité d’un adversaire diminué par une douleur à la cuisse droite pour conclure en 1h56. Avec un tel niveau de performance, la tête de série numéro 20 peut espérer livrer un gros duel face à Daniil Medvedev en huitième de finale, lundi.

Un peu à la manière de ce qui avait été fait pour Jo-Wilfried Tsonga, Roland-Garros et la Fédération française de tennis ont rendu hommage à Gilles Simon, qui disputait là son dernier Grand Chelem à Paris. Celui-ci s'est vu remettre un trophée et a pu adresser quelques mots à un public qui l'a encore soutenu bien soutenu ce samedi.

