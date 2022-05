"Qui peut battre Iga Swiatek ?" se demandait-on avant le début de Roland-Garros 2022. La pauvre Lesia Tsurenko, balayée 6-2, 6-0, ne fut bien sûr pas celle-ci et ce n'est pas tant l'entrée en lice de la Polonaise que celle de ses rivales qui remet la question sur la table. En quatre jours, le tableau féminin a été décimé par les éliminations successives de joueuses du très haut du classement WTA et celles qui sont passées n'ont pas vraiment impressionné. Tant et si bien que ce tournoi a des allures d'autoroute pour Swiatek.

Ad

Le 1er tour de la meilleure joueuse du monde a été marqué par une petite facétie dans les tribunes. "She may never lose again" ("Elle pourrait ne plus jamais perdre") avait écrit un fan sur une pancarte qu'il portait bien haut. Puisqu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur son match, la conférence de presse de Swiatek a tourné autour de Wimbledon, du bien-être mental des joueuses et… de ce mot que la joueuse avait vu. "Je sais qu'à un moment, je vais perdre à nouveau, a-t-elle souri. Il faut que je sois prête à ce moment-là. Il y a beaucoup de joueuses qui peuvent déployer un excellent tennis et qui peuvent être très dangereuses. Cet état d'esprit est impossible pour moi."

Roland-Garros Roger-Vasselin sur son épopée de 1983 : "Quand j'ai revu Connors, il m'a dit 'no, not you'" IL Y A 11 HEURES

Krejcikova, Sakkari, Kontaveit et Jabeur déjà dehors

"Beaucoup de joueuses", vraiment Iga ? La liste s'est considérablement réduite en seulement quatre jours à Roland-Garros. Tenez-vous bien : Diane Parry a déboulonné la tête de série numéro 2 et tenante du titre, Barbora Krejcikova. Maria Sakkari (N.4) a chuté face à Karolina Muchova, Anett Kontaveit (N.5) face à Alja Tomljanovic et Ons Jabeur (N.6) devant Magda Linette, dès dimanche. Ajoutez à cela les sorties de routes de Garbine Muguruza (N.12), ancienne vainqueure, et Emma Raducanu, tenante du titre surprise à l'US Open et vous obtenez un tableau très particulier alors que le 2e tour n'en est qu'à sa moitié.

Swiatek, une série folle pour une domination sans partage

Si le classement WTA de ces femmes ne vous suffisait pas, sachez que dans cette liste figure la finaliste du tournoi de Rome (Jabeur), celle d'Indian Wells (Sakkari) et celle du Qatar (Kontaveit). On notera tout de même qu'Aryna Sabalenka, battue par Swiatek en finale à Stuttgart et en demie à Rome, est toujours dans le tournoi mais son entrée en lice (trois sets face à Chloé Paquet) n'a pas rassuré, loin de là. Paula Badosa a survolé son 1er tour mais elle n'a remporté que six matches en quatre tournois sur terre avant Roland. Le tableau a de quoi inquiéter.

Un record de Venus Williams dans le viseur

Permettez-nous donc d'insister : qui pourra bien faire chuter Iga Swiatek ? Elle-même ? La formule commence à être usée à force d'être utilisée mais dans le cas de la Polonaise, difficile de dire autre chose. "Moi, je veux me concentrer sur les mêmes choses que dans le passé, même avant cette série de victoires consécutives, j'ai fait du bon travail en la matière et je dois rester sereine et me concentrer sur mes obligations," nuance la numéro un mondiale.

Iga Swiatek lors de son 1er tour à Roland-Garros Crédit: Getty Images

Cette série, elle l'a portée à 29 victoires à l'occasion de son premier match à Roland-Garros. Face à Alison Riske ce jeudi, elle vise la barre des 30. Et d'ici la fin de Roland-Garros ? Les 35 succès. Un chiffre qui la placerait certes loin des 74 de suite de Martina Navratilova en 83-84 mais qui la ferait passer devant Serena Williams (34) et devenir l'égale de sa sœur Venus (35) pour ce qui constitue encore un record au XXIe siècle.

Iga Swiatek n'a pas de point de faible

"Pour moi, Iga Swiatek n'a pas de point de faible à l'heure actuelle, particulièrement sur terre battue, juge pour Eurosport Mats Wilander, trois fois vainqueur à Roland-Garros. Elle bouge incroyablement bien, son coup droit est le meilleur du circuit féminin, et de loin. Elle défend extrêmement bien sur son revers et elle sait comment venir au filet. [...] Elle domine les autres joueuses sur toutes les surfaces".

Le Suédois voit en la Polonaise l'une des favorites des Grands Chelems pendant "cinq ou six ans". Elle répondrait sans doute qu'elle se concentre uniquement sur Roland-Garros. Et à vrai dire, si elle évolue à son meilleur niveau, la question "qui peut la battre ?" n'aura bel et bien pas de réponse.

Roland-Garros "Il y a une ligne à ne pas franchir" : pourquoi le public français est aussi chaud ? IL Y A 11 HEURES