La ligne directrice ne change pas. Si Wimbledon a décidé de bannir les athlètes russes et biélorusses de son tournoi suite à l'invasion en Ukraine , Roland-Garros ne suivra pas ce mouvement et reste fidèle à la déclaration commune des ministres des Sports de 36 pays, ratifiée le 9 mars dernier. Cette dernière garantissait aux sportifs concernés de pouvoir participer à des tournois, mais sous drapeau neutre et à l'exception des sélections nationales.

Nous on en reste là

A date, on s'inscrit dans la continuité de la déclaration du 9 mars 2022 de l'ensemble des ministères des sports de l'Union européenne et d'autres pays signataires, qui vise à imposer aux athlètes russes et biélorusses un régime de stricte neutralité. Donc pas de drapeau, pas d'hymne, a prévenu Gilles Moretton, le président de la Fédération française de tennis, dans des propos relayés par Point. Nous on en reste là. La position est celle-là et on l'applique." , a prévenu Gilles Moretton, le président de la Fédération française de tennis, dans des propos relayés par L'Equipe ."

Concernant le choix de Wimbledon, Moretton n'a pas voulu faire de commentaires, expliquant que chacun "a sa position" et que toutes ces décisions "passent au-dessus du petit tournoi de tennis que nous sommes". Enfin, un dernier mot sur les wild-cards : "Avec Amélie Mauresmo, (directrice du tournoi) et Nicolas Escudé (DTN), on va en parler et se prononcer, mais il y en a qui sont évidentes (...) Tsonga ? On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il l'a, on ne peut pas dire non plus qu'il ne l'a pas. Mais ce serait délicat de ne pas donner de wild-card à Jo-Wilfried Tsonga."

