Tennis

Roland-Garros - Nadal - "Est-ce que ça vaut le coup de continuer ? Il a suffisamment donné"

ROLAND-GARROS - Quel futur pour Rafael Nadal ? L'Espagnol en a beaucoup parlé après sa victoire en finale face à Casper Ruud, dimanche. Ses douleurs au pied, ses injections pour l'endormir, la suite… Bref on fait le point sur l'état du santé du Majorquin avec notre consultant Arnaud Di Pasquale et les journalistes Bertrand Milliard et Maxime Battistella dans Dip Impact.

00:08:04, il y a 12 minutes