La terre battue n'est pas sa tasse de thé. A tel point que Nick Kyrgios disputera cette semaine à Houston son seul tournoi de la saison sur cette surface. Reviendra-t-il toutefois un jour du côté de Roland-Garros ? A priori... oui. Avant le début des hostilités au Texas, l'Australien, tout juste revenu dans le Top 100 après un enchaînement Indian Wells-Miami plutôt positif, s'est confié dimanche sur ses intentions de disputer l'édition 2023 du Grand Chelem parisien.

"Ce tournoi de Houston sera le premier et le dernier de ma saison sur terre battue. Mais je l'annonce dès maintenant, l'année prochaine, j'irai à Paris pour jouer Roland-Garros. Je ne l'ai plus disputé depuis quatre ans (sic)", a dévoilé Kyrgios. L'intéressé n'a en fait plus été vu dans le grand tableau du côté de la Porte d'Auteuil depuis... cinq ans. Sa dernière participation remonte à l'édition 2017 lors de laquelle il s'était incliné dès le 2e tour face à Kevin Anderson (5-7, 6-4, 6-1, 6-2). Il n'a jamais atteint la seconde semaine sur l'ocre parisien, parvenant jusqu'au 3e tour à deux reprises en 2015 et 2016, respectivement battu par Andy Murray et Richard Gasquet.

Ma petite amie veut juste voir Paris et j'en profiterai pour jouer Roland

Et pourquoi prendre d'ores et déjà une telle décision ? Roland lui manquerait-il ? Que nenni ! "Ma petite amie veut juste voir Paris. Donc j'en profiterai pour jouer Roland-Garros", a-t-il lâché hilare. "Cette année, nous avons déjà décidé de rentrer à la maison depuis longtemps. Le temps passé en Australie sera crucial, parce que le prochain voyage durera trois mois. Quand vous venez d'Australie, vous avez vite le mal du pays (en raison de la distance par rapport aux Etats-Unis et à l'Europe, NDLR)", a-t-il encore expliqué.

Après ce tournoi de Houston, Kyrgios s'octroiera une longue coupure avant de faire son grand retour au tennis sur gazon dès le mois de juin du côté de Stuttgart (6-12 juin). Il devrait enchaîner à Majorque avant de jouer Wimbledon, puis de s'envoler pour la tournée américaine estivale sur dur jusqu'à l'US Open. Quant à l'année prochaine, si l'Australien file toujours le parfait amour, il devrait donc revoir Paris.

