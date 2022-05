Lorenzo Sonego

Pays : Italie

Age : 27 ans

Classement ATP : 35e

Meilleur résultat à Roland : 8e de finale en 2020

Résultat à Roland en 2021 : 1er tour

Jusqu'à la semaine dernière, il faisait partie des 32 heureux protégés. Oui, mais voilà, en s'inclinant d'entrée à Rome contre Denis Shapovalov alors qu'il avait une demi-finale à défendre, Lorenzo Sonego a perdu gros. L'Italien n'a pas vraiment brillé sur les tournois de préparation - il n'a gagné que deux matches, l'un à Monte-Carlo et l'autre à Barcelone -, mais sa prestation intéressante contre l'explosif gaucher canadien a rappelé à quel point il pouvait être dangereux sur terre battue : on n'atteint pas la seconde semaine à Roland (2020) et les quarts sur le Rocher (2019) par hasard. L'an passé, il avait cédé dès le 1er tour à Paris, alors qu'il comptait bien plus de victoires que cette saison. Et s'il inversait la tendance ?

Cristian Garin

Pays : Chili

Age : 25 ans

Classement ATP : 36e

Meilleur résultat à Roland : 8e de finale en 2021

Résultat à Roland en 2021 : 8e de finale

C'est l'exemple-type de l'adversaire à éviter d'entrée pour les têtes de série en manque de confiance, de sensations ou tout simplement vulnérables sur ocre. Cristian Garin a la panoplie parfaite du terrien. Solide contreur, capable de tenir les longs échanges, le Chilien semble d'ailleurs trouver sa meilleure forme au moment opportun : son quart de finale à Rome, où il a battu Marin Cilic et sérieusement accroché Alexander Zverev pendant un set, le montre. Même si c'était sur une terre battue bien différente à Houston en avril, il y a aussi battu Taylor Fritz, membre du Top 15 et vainqueur à Indian Wells un mois plus tôt. Il reste sur un 8e à Roland et représente donc un danger certain.

Sebastian Baez

Pays : Argentine

Age : 21 ans

Classement ATP : 38e

Meilleur résultat à Roland : Néant

Résultat à Roland en 2021 : Néant

Il n'a aucune référence à Roland-Garros. Sebastian Baez n'y a joué qu'une fois l'an dernier, s'inclinant dès le premier tour des qualifications. Mais l'Argentin est l'une des figures de proue de la nouvelle génération des spécialistes de terre battue. Petit format (1 mètre 70 pour 70 kilos), il compense par des qualités de déplacement, tactiques et de main au-dessus de la moyenne. Il a surtout gagné plus de 120 places au classement en un an (il était 183e à la même époque en 2021), participant d'ailleurs au dernier Masters Next Gen aux côtés des Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti et autres Hugo Gaston. Titré pour la première fois de sa carrière à Estoril en battant écartant notamment Gasquet, Cilic et Tiafoe, il sera indéniablement à surveiller.

Holger Rune

Pays : Danemark

Age : 19 ans

Classement ATP : 40e

Meilleur résultat à Roland : Néant

Résultat à Roland en 2021 : Néant

L'autre "teenager" en vogue du moment derrière l'incontournable Carlos Alcaraz. Holger Rune s'était en quelque sorte présenté au grand public l'été dernier en offrant une belle résistance à Novak Djokovic au 1er tour. Le talent du gamin ne faisait aucun doute, il a pris de l'assurance. Depuis Flushing, il a gagné plus de 100 places, a fait son entrée dans le Top 100 puis le Top 50 et s'est surtout fait remarquer dernièrement en glanant son premier trophée sur l'ocre de Munich. Mais peut-être plus que ce titre encore, c'est la manière dont il a dominé Alexander Zverev - sa première victoire contre un Top 5 -, avec son jeu complet et son utilisation de l'amortie, qui a marqué les esprits. Cette insouciance pourrait faire bien des dégâts.

David Goffin

Pays : Belgique

Age : 31 ans

Classement ATP : 48e

Meilleur résultat à Roland : Quart de finale en 2016

Résultat à Roland en 2021 : 1er tour

Il ne fait plus du tout partie des nouveaux venus. Dix ans après son aventure qualifications à un 8e de finale contre son idole Roger Federer, David Goffin va jouer son 11e Roland-Garros consécutif. Et après une période noire tant au niveau des blessures que des résultats, le Belge semble avoir retrouvé une partie des qualités d'anticipation, de couverture de terrain et de timing à l'échange qui l'avaient mené jusqu'au Top 10. Titré à Marrakech pour lancer sa saison sur terre, il s'est aussi signalé en obtenant des balles de match face à Rafael Nadal lors d'un 8e de finale homérique à Madrid. Fort de son expérience et de trois apparitions précédentes en seconde semaine du Majeur parisien (2012 donc, 2016 et 2018), il ne serait un cadeau à tirer au 1er tour pour personne.

Fabio Fognini

Pays : Italie

Age : 34 ans

Classement ATP : 52e

Meilleur résultat à Roland : Quart de finale en 2011

Résultat à Roland en 2021 : 3e tour

De l'expérience, Fabio Fognini n'en manque pas non plus. L'Italien va disputer les Internationaux de France pour la 15e fois de sa carrière. Un peu moins de trois ans après avoir atteint son meilleur niveau et une 9e place mondiale, il connaît désormais plus de difficultés, surtout depuis qu'il a été opéré des chevilles en mai 2020. Il ne semble incontestablement plus représenter la même menace sur terre battue qu'en 2019 lors de son unique sacre en Masters 1000 à Monte-Carlo, ou même qu'au début des années 2010. Mais le fantasque Fabio est un habitué des matches épiques à Paris - parlez-en à Gaël Monfils - et a bien embêté Jannik Sinner à Rome après une demie à Belgrade. Toujours capable de coups magiques, il ne saurait être pris à la légère.

Lorenzo Musetti

Pays : Italie

Age : 20 ans

Classement ATP : 57e

Meilleur résultat à Roland : 8e de finale en 2021

Résultat à Roland en 2021 : 8e de finale

Encore un Italien, le 3e de cette liste ! Voilà qui en dit long sur la santé du tennis transalpin, mais ce n'est pas l'objet de ces lignes. Après avoir explosé aux yeux du grand public l'an passé jusqu'à mener deux sets à rien face au futur vainqueur Novak Djokovic en 8e de finale à Paris, Lorenzo Musetti connaît une période plus compliquée. Mais son toucher exquis et son revers à une main foudroyant n'ont pour autant pas disparu des radars. Il a enchaîné trois huitièmes consécutifs à Monte-Carlo, Barcelone et Madrid, tombant deux fois face à Schwartzman après de beaux combats et Zverev sur abandon. Rétabli d'une blessure à la cuisse gauche, comment gérera-t-il la défense de son superbe résultat de l'an dernier ? C'est toute la question.

Hugo Gaston

Pays : France

Age : 21 ans

Classement ATP : 68e

Meilleur résultat à Roland : 8e de finale en 2020

Résultat à Roland en 2021 : 1er tour

Un peu de "French touch" pour terminer. Ne nous le cachons pas, si nous évoquons Hugo Gaston, c'est avant tout pour sa capacité à se transcender sur les grandes scènes en France. Un an après sa percée fantastique du côté de la porte d'Auteuil en 2020 - Stan Wawrinka et Dominic Thiem s'en souviennent encore -, il avait refait le coup à Bercy en novembre dernier alors qu'il n'était pas attendu. Avec un match seulement gagné sur terre à Munich, il n'abordera pas Roland dans les meilleures conditions, contrairement à un Richard Gasquet par exemple qui l'avait d'ailleurs battu au 1er tour l'an dernier. Mais Gaston a pour lui sa jeunesse pour résister aux combats longs et sa fougue. S'il réussit à embarquer le public avec lui, alors il pourrait soulever des montagnes.

