Leylah Fernandez est-elle en route vers un destin new-yorkais ? La jeune Canadienne avait atteint la finale de l'US Open à la fin de l'été 2021, et même si elle s'y était inclinée contre Emma Raducanu, ce fut son premier véritable grand coup d'éclat sur le circuit. Après une élimination d'entrée à Melbourne en début d'année, elle retrouve des couleurs à Roland-Garros. La voilà en quarts de finale, après un sacré combat et un succès convaincant contre Amanda Anisimova sur le court Philippe-Chatrier.

Ad

Roland-Garros La question qui fâche : Hormis Swiatek, pourquoi une telle débandade dans le top 10 féminin ? IL Y A 14 HEURES

Demi-finaliste à Paris en 2019, où elle n'avait été stoppée que par la future lauréate Ashleigh Barty, l'Américaine nourrissait des ambitions cette année à Roland-Garros. Mais si elle a lutté pied à pied avec Fernandez dimanche sur le Central, elle a davantage réagi qu'agi, avant de s'incliner en trois manches, 6-3, 4-6, 6-3. A l'image de son début de match calamiteux, qui l'a vu menée rapidement 4-0.

Trevisan remet ça

Pénalisée par une seconde balle déficiente, sur laquelle elle a gagné seulement un point sur trois sur l'ensemble de la rencontre, Amanda Anisimova a concédé six fois son service et s'est montrée moins opportuniste que son adversaire sur ses occasions de break (4 sur 12 pour l'Américaine, 6 pour 10 pour la Canadienne). Elle a tout de même réussi à embarquer Fernandez dans un set décisif après un échange de breaks en toute fin de deuxième set.

Mais dans le dernier acte, c'est Leylah Fernandez qui a su faire la différence en breakant à 2-2 alors que Anisimova avait bénéficié de la première opportunité de break quelques minutes plus tôt. La jeune Canadienne n'a ensuite plus été vraiment menacée sur sa mise en jeu et c'est au contraire elle qui a plié ce huitième de finale sur un ultime break à 5-3. La grinta de Fernandez, formidable combattante, est une fois encore à saluer, et peut l'emmener loin dans ce tournoi.

Elle affrontera en quarts de finale Martina Trevisan, 59e mondiale, qui avait été la première à se hisser dans le grand huit après avoir pris le meilleur sur la Bélarusse concourant sous bannière neutre Aliaksandra Sasnovich (47e) dimanche, 7-6 (12/10), 7-5. C'est la deuxième fois que l'Italienne atteint ce niveau de la compétition à Paris après 2020 où elle s'était hissée en quart après être sortie des qualifications. "Paris est un peu ma deuxième maison, l'atmosphère y est magique, je me sens vraiment bien sur le court", a déclaré Trevisan juste après sa victoire, un immense sourire aux lèvres.

Martina Trevisan Crédit: Eurosport

Roland-Garros "Gaston n'a jamais vraiment pu mettre Rune dans une situation inconfortable" IL Y A 14 HEURES