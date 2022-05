Casper Ruud a évité une grosse désillusion samedi. Après avoir bataillé pendant cinq sets et près de trois heures et demie, l'outsider norvégien s'est frayé un chemin jusqu'en huitièmes de finale en début de soirée en venant à bout de Lorenzo Sonego (6-2, 6-7, 1-6, 6-4, 6-3). Déjà bousculé au premier tour par Jo-Wilfried Tsonga, il a cette fois été mené deux manches à une avant de placer un coup d'accélérateur.

Après un premier set tranquille, le numéro 8 mondial a commencé à souffrir dans le deuxième set. Breaké une première fois, il a recollé alors que Sonego servait pour revenir à une manche partout à 5-4, mais l'Italien a ensuite remporté les cinq derniers points du tie-break, passant de 2-3 à 7-3. Une demi-heure plus tard, Sonego avait pris les commandes au score en profitant du gros coup de pompe de son adversaire dans le troisième acte.

Ad

Mais Casper Ruud a de la bouteille désormais. Il ne s'est pas affolé même quand, à 4-4 dans le quatrième set, il s'est retrouvé à 30 A sur sa mise en jeu. Le Norvégien a tenu son engagement, avant de break dans la foulée pour arracher une cinquième manche. Là, il a breaké blanc à 2-1 et ne s'est plus retourné, ne perdant plus que deux points sur ses trois derniers jeux de service. Encore un avertissement, donc. Sévère, même. Mais toujours sans frais.

Roland-Garros "Jamais un Français ne s'est levé en se disant que Simon allait gagner Roland-Garros" IL Y A 3 HEURES

Roland-Garros Son jeu était déjà en place : Alcaraz aux Petits As, tout d'un grand IL Y A 4 HEURES