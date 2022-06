Quoi qu'il advienne d'ici dimanche, cela restera comme l'image de ce Roland-Garros. L'image, et le son. Une chute. Des hurlements. Des larmes. En une seconde, le destin de la première demi-finale masculine a basculé et, surtout, celui d'Alexander Zverev. Sur un coup droit en bout de course, la cheville de l'Allemand a violemment tourné, comme un douloureux écho à la terrible blessure de son compatriote Michael Stich, en 1995, à Vienne.

Il était évident que ce match improbable, qui avait dépassé les trois heures de jeu avant même la fin du… deuxième set (7-6, 6-6 Nadal), était terminé, même s'il faudrait une poignée de minutes supplémentaires pour officialiser l'abandon du numéro 3 mondial, revenu sur le court avec des béquilles pour dire au revoir.

Mischa Zverev, lui, a compris tout de suite. Pas tant en voyant son frère qu'en l'entendant. "Sascha ne pleure jamais, quelque chose de terrible a dû arriver". Voilà ce qu'il a instantanément dit sur Eurosport Allemagne, alors qu'il était aux commentaires. "Ce n'est pas possible !", a maudit le grand frère. "Sa cheville est partie. Dans cette position, avec cet angle, elle ne pouvait pas tenir (quand elle a tourné). Il ne pouvait même pas se lever. Et il hurlait vraiment", a-t-il ajouté peu après.

Renaud Lichtenstein, l'arbitre de la rencontre, était aux premières loges lui aussi et il n'oubliera pas ce moment, comme il l'a glissé à notre confrère Benoît Maylin après le match : "Le premier cri de Zverev est terrible. Et quand on s'est approché avec Nadal, il était secoué de spasmes, ses râles ressemblaient à ceux d’une bête blessée. C’était terrifiant."

Wilander : "Une des pires choses que j'ai pu voir"

Invité dans la foulée de l'émission MatchBall, toujours sur Eurosport Allemagne, Mischa Zverev était toujours sous le choc, même s'il tentait de relativiser. "On ne peut comparer ça à rien, a-t-il jugé. Quand vous vous blessez comme ça, une partie de votre vie s'en va pour un certain temps. S'il ne peut pas marcher, il ne peut pas être sur un court de tennis. Mais il y a des choses pires dans le monde aujourd'hui. Perdre une demi-finale de Grand Chelem, ce n'est pas le problème."

"J'étais dans la petite pièce avec Sascha avant de revenir sur le court. Le voir pleurer comme ça, c'était un moment très dur", a de son côté avoué Rafael Nadal juste après la rencontre. Une heure plus tard, en conférence de presse, il ne disait pas autre chose : "Ce n'est pas facile de gagner après ce qu'il s'est passé. J'espère qu'il va bien. J'espère que rien n'est cassé. C'est un rêve d'être en finale, mais si vous êtes humain, vous êtes désolés pour votre collègue." Ses mots ont été appréciés par le clan Zverev, même s'il n'en a rien dit. "Ce n'est pas à moi de parler de ça. C'est à lui, s'il le souhaite." "Rafa, c'est une personne spéciale, a soufflé Mischa Zverev. Il peut comprendre ce que ressent Sascha. Oui, ça aide quand Rafa lui parle."

Mats Wilander, qui a réalisé sur le court l'interview d'après-match, que l'on imagine complexe à gérer, a lui aussi encaissé ce dénouement comme un uppercut. "Je me sens mal, c'est une des pires choses que j'ai pu voir, a déclaré le consultant d'Eurosport. La réaction instantanée de Sascha, allongé sur le court, était déchirante." Et lui aussi avait compris : "Avant même que je ne vienne sur le court pour l'interview, on m'a dit que la cheville avait déjà commencé à gonfler. Il n'y avait rien à faire."

Il est trop tôt pour connaître la durée de l'indisponibilité du joueur allemand, mais la question se posera très vite, notamment pour Wimbledon. Non seulement son tournoi vient de s'arrêter de la manière la plus brutale qui soit, mais la suite de sa saison, au moins à court terme, pourrait être remise en question. "J'ai très vite pensé à la suite de cet été, à Wimbledon, l'US Open et s'il va pouvoir y prendre part, admet l'ancienne reine de Roland-Garros, Chris Evert. Ce qui est dur, c'est qu'il était en train de s'affirmer. Cette victoire contre Alcaraz, c'était important. Là, il avait ses chances contre Rafa. Dans son esprit, il se sentait prêt à gagner un Grand Chelem."

