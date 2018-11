Dominic Thiem qualifié pour les quarts de finale après sa victoire sur Borna Coric

Quel combat ! Dominic Thiem a eu le dernier mot ce jeudi à Bercy face à Borna Coric, à l'issue d'une rencontre longtemps marquée par la solidité du service des deux hommes, avant de l'être par leur fébrilité durant le troisième set. L'Autrichien, qui s'est imposé 6-7, 6-2, 7-5 en 2h29, rejoint ainsi les quarts de finale du Masters de Paris-Bercy.

Thiem, tête de série N.6 du tournoi, a dominé l'entame de match, sans concrétiser la moindre de ses trois balles de break. Coric a alors équilibré les débats, poussant Thiem au tie-break sans jamais l'avoir inquiété sur sa mise en jeu. Ce tie-break a été un récital du Croate, qui l'a gagné 7-3.

Un troisième set décousu

Lors de la deuxième manche, Coric, 13e du classement ATP, a continué d'assurer sur ses premières balles… mais a été bousculé sur toutes ses secondes. Avec 17% de réussite dans ce domaine (2/12), il ne pouvait pas espérer mieux, face à un Thiem sérieux et victorieux de ce deuxième set 6-2.

Le troisième acte a été très différent des deux premiers. Coric a profité de sa première balle de break du match pour prendre le service de Thiem, à 2-1, lançant une fin de match haletante. Les deux hommes accusant le coup physiquement et réalisant ainsi beaucoup de fautes directes, les breaks se sont enchaînés (5 dans la troisième manche) et à ce petit jeu, Thiem a été le plus costaud. Mené 0-30, alors qu'il servait pour le match, il a eu les nerfs solides au moment de réaliser une volée haute de coup droit puis un smash gagnant. Il a gagné les trois points suivants et validé son ticket pour les quarts (7-5).

Objectif Londres

Grâce à ce succès, Thiem, 7e du classement ATP, fait un pas de plus vers les Masters de Londres (11-18 novembre). Seul Kei Nishikori, qui joue ce jeudi soir face à Kevin Anderson, peut encore le déloger du "Top 8". Au prochain tour, l'Autrichien jouera face à Jack Sock, tenant du titre qui signe une saison 2018 transparente et qui a éliminé plus tôt dans la journée Malek Jaziri (6-0, 6-4).