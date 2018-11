Federer, Djokovic et un rhume

Rafael Nadal ayant rendu les armes avant de pouvoir lutter, il ne restait qu'eux pour le méga blockbuster que Paris espérait secrètement. Cela ne serait pas en dessert, dimanche après-midi. Mais samedi, pour un plat de résistance que tout le monde attend. Roger Federer et Novak Djokovic ont bel et bien tenu leur rang, le premier en dernier face à Kei Nishikori (6-4, 6-4). Le second, juste avant lui, face à Marin Cilic (4-6, 6-2, 6-3). Rendez-vous à 16h30 pour le 47e épisode des confrontations entre les deux hommes.

Si Roger Federer n'a plus battu le Serbe depuis 2015 et la finale du Masters, le numéro 3 mondial ne se fait pas une montagne de leurs retrouvailles. Même si leur dernier duel, le seul en 2018 jusqu'ici, a été douloureux pour l'Helvète. "Je suis relax, je suis venu à Paris pour autre chose que pour jouer contre Novak, je ne pensais pas que je l'affronterais, a confié Federer en conférence de presse, tard vendredi soir. J'espère mieux jouer qu'à Cincinnati, là-bas c'était terrible, j'avais connu peut-être le pire match de ma carrière au retour". Incapable de répondre à Djoko, Federer s'était pris les pieds dans le tapis, battu 6-4, 6-4.

" Une méga lancée "

De l'Ohio à l'Ile de France, de l'eau a coulé sous les ponts. Et même si le courant pousse fort le Serbe dans le dos, l'homme aux 20 Grands Chelems ne s'avoue pas vaincu pour autant. "Il est sur une méga lancée, mais je peux espérer casser sa série à Paris, c'est déjà arrivé une fois dans le passé, à Roland-Garros (en 2011, ndlr). On avait joué un match incroyable (Federer avait battu Djokovic en demi-finale 7-6, 6-3, 3-6, 7-6). Je vais essayer d'aborder ce match de la façon la plus décontractée, sans me mettre trop de pression". Comme dirait l'autre, le reste, c'est du bonus. "L'idée, c'était de venir jouer ici un ou deux matches, trois maximum car après, je ne pensais pas que le physique ou le mental allaient suffire pour aller encore plus loin. Mais le forfait de Raonic a tout changé : je suis tout à coup assez frais pour une demi-finale contre Novak, je m'en réjouis beaucoup."

On ne sait pas si Novak Djokovic se réjouit autant de retrouver Roger Federer - qui vise un 100e titre en carrière - ce samedi. Il n'en reste pas moins que, sur la route d'un éventuel cinquième succès à Bercy et pour fêter sa première place mondiale bientôt retrouvée, s'offrir le scalp de sieur Federer aurait de la gueule. Petit souci pour lui, cependant : à la fraicheur de Federer, Djokovic répond par un petit souci de santé qui va bien avec la saison. "Je bataille toujours avec une sorte de rhume, j'essaie de me débrouiller avec ça. Il faut faire avec", a-t-il révélé vendredi après son match accroché face à Cilic. Le nez qui coule et Federer en face : même à 31 ans, Djokovic va faire face à un nouveau défi.