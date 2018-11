Rolex Paris Masters - Novak Djokovic : "Je n'avais pas suffisamment récupéré"

Novak Djokovic n'avait plus perdu depuis 22 matches sur le circuit ATP, une belle série qui a pris fin dimanche en finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Le Serbe s'est incliné en deux manches face à Karen Khachanov (7-5, 6-4), dans un match où lui a manqué un peu de fraîcheur physique pour renverser la situation. Sans doute émoussé par sa demi-finale éprouvante d'un peu plus de trois heures la veille face à Roger Federer, Djokovic n'a pourtant pas voulu se cacher derrière ça pour expliquer les raisons de sa défaite.

"Je n'avais pas assez récupéré mais je ne veux pas en parler." Le numéro deux mondial ne s'est pas étalé sur son état physique en conférence de presse après sa défaite. Visiblement fatigué et souvent en retard sur la balle à l'échange, le Serbe avait les jambes lourdes et n'a pas pu contrer la puissance de Karen Khachanov. "Je n'avais pas le petit plus sur mes coups comme le reste de la semaine.", a d'ailleurs expliqué le n°2 mondial, qui disputait ici son 60e match de la saison. Le duel contre Roger Federer a donc laissé des traces sur son organisme, plutôt logique en fin de saison, et l'a empêché de glaner un 33e Masters 1000 et d'égaler le record de Rafael Nadal.

" Satisfait de ma semaine "

Djokovic ne s'est pas caché derrière son marathon face à Federer pour expliquer sa défaite, préférant parler de la belle performance de son adversaire du jour. "Je veux parler de son niveau de jeu cette semaine. Il méritait complètement de gagner le match aujourd'hui", a reconnu Djoko. C'est un jeune qui arrive mais il est déjà au top niveau. Il a montré aujourd'hui pourquoi on le verrait beaucoup à l'avenir." Un bel hommage rendu par le Serbe au Russe de 22 ans, qui incarne l'avenir du tennis mondial.

Pas de titre cette semaine pour le natif de Belgrade, qui a tout de même affiché un niveau de jeu élevé à Paris. Une victoire face à Roger Federer une place de numéro un mondial récupérée, son bilan n'est pas si mauvais. "Je suis satisfait de ma semaine, je vais être n°1 mondial officiellement lundi. Que demander de plus ? J'ai gagné plus de vingt matches de suite (22) sur le circuit et j'ai eu cinq derniers mois de l'année incroyables. J'arrive en fin de saison avec beaucoup de confiance." Novak Djokovic se présentera au Masters la semaine prochaine dans la peau du grand favori, dans la quête d'un 6e titre en terre londonienne. On lui fait confiance, il sera l'homme à battre.