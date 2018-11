Rolex Paris Masters - Thiem, Paris lui va si bien

A Paris, Dominic Thiem se sent décidément comme chez lui. Vainqueur de Jack Sock en trois sets, vendredi à Bercy (4-6, 6-4, 6-4), l'Autrichien s'est qualifié pour sa première demi-finale en Masters 1000 sur dur. L'un des meilleurs joueurs du monde sur terre battue fait évoluer son jeu et étoffe encore un peu plus sa palette avec ce résultat. Roland-Garros et maintenant Bercy, Dominic Thiem change de dimension dès qu'il vient jouer dans la capitale.

En Grand Chelem, "Dominator" n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale avant Roland-Garros 2016. Depuis, il a enchaîné deux demi-finales Porte d'Auteuil et a disputé la première finale en Majeur de sa carrière cette saison sur la terre battue parisienne. Un tournoi qui lui a permis de grandir, de s'affirmer, et de se placer en dauphin principal de Rafael Nadal sur ocre, excusez du peu.

Une fin de saison enfin réussie

En terrain (presque) conquis à Roland-Garros, Dominic Thiem s'est présenté à Bercy avec l'objectif de faire mieux que l'an dernier, un huitième de finale perdu face à Fernando Verdasco. Mission largement réussie pour le joueur de 25 ans qui s'est donc qualifié pour les demi-finales. "Cela représente beaucoup pour moi d'atteindre le dernier carré d'un Masters 1000. Ce n'est que la quatrième fois et le faire ici, c'est important.", a déclaré l'Autrichien après sa victoire face à Jack Sock.

Sorti d'entrée à Shanghai par Matthew Ebden et en quart de finale à Vienne par Kei Nishikori, Dominic Thiem a retrouvé des couleurs en arrivant à Paris. Il a dominé Gilles Simon ainsi que Borna Coric, deux hommes en forme du moment, en jouant à un niveau très élevé. Une rareté chez lui. Ses dernières fins de saison l'avaient laissé sans carburant et incapable d'être compétitif. "Mes trois matches ici sont plutôt cohérents, face à des adversaires différents. Je suis satisfait et je ne retire que des choses positives de ces trois matches disputés ici jusque-là."

Dominic Thiem pourrait devenir le premier joueur du circuit à atteindre la finale de Roland-Garros et de Bercy la même année depuis Novak Djokovic en 2015. Le Serbe avait échoué Porte d'Auteuil face à Stan Wawrinka avant de remporter le titre à Bercy en novembre face à Andy Murray. Le joueur de 25 ans pourrait imiter le Serbe cette semaine, mais il devra d'abord battre Karen Khachanov, adversaire contre qui il n'a jamais joué sur le circuit. Cette demie entre deux joueurs pour qui Paris est un endroit qui compte va valoir le détour.