Grigor Dimitrov a enfin passé le cap. Le Bulgare avait un petit problème avec les huitièmes de finale à Bercy. Il s'était incliné à ce stade du tournoi lors des… six dernières éditions. Le voilà donc pour la toute première fois en quarts dans le Masters 1000 parisien et il y a mis la manière. Jeudi, il a dévoré Dominic Thiem en deux sets (6-3, 6-2) en 1h12 de jeu. Il aura un bon coup à jouer pour atteindre le dernier carré puisque son prochain adversaire sera Christian Garin, tombeur à l'arraché de Jérémy Chardy dans le premier match de cette journée en forme de marathon à l'AccorHotels Arena.

Dominic Thiem restait pourtant sur une bonne dynamique. Depuis son couac à l'US Open (élimination dès le 1er tour contre Thomas Fabbiano), l'Autrichien avait engrangé les victoires avec deux titres à Pékin et Vienne et un quart de finale à Shanghai. Mais après avoir remporté 13 de ses 14 derniers matches, il n'a pas existé jeudi face à un Dimitrov à nouveau en mode Flushing. Ce dernier a capitalisé sur sa seule opportunité de break dans la première manche, à 2-1 en sa faveur. Ce ne fut ensuite plus qu'un cavalier seul. Deux nouveaux breaks dans le deuxième acte ont scellé sa victoire.

Dimitrov pour un retour dans le Top 20

Grigor Dimitrov a régalé le public de Bercy, notamment côté revers, à l'image de ce passing long de ligne en contre au tout début de la deuxième manche. Mais Dominic Thiem, lui, est très vite apparu résigné dans cette rencontre où il n'aura rien maitrisé. Il va maintenant se tourner vers le Masters de Londres, qu'il s'apprête à disputer pour la quatrième année consécutive. Jusqu'à présent, il n'a jamais réussi à s'extraire de la phase de poules. Il semblait cette fois sur une meilleur dynamique... jusqu'à cette défaite expéditive face à Dimitrov.

Le Bulgare va de son côté retrouver le parfum d'un quart en Masters 1000 pour la première fois depuis l'été 2018. Il restait sur quatre défaites consécutives au premier tour à Madrid, Rome, Montréal et Cincinnati. Mais ce Dimitrov-là est totalement revigoré depuis sa demi-finale new-yorkaise. Attention à lui dans ce Paris Masters. Cerise sur le gâteau, il jouera vendredi contre Garin, en plus d'une place dans le dernier carré, pour un retour dans le Top 20 au classement mondial. Il était 78e fin août en arrivant à l'US Open. C'est ce qu'on appelle une résurrection.