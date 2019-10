Félix Auger-Aliassime fait l'impasse. Le 18e mondial a déclaré forfait, ce jeudi, pour le Rolex Paris Masters (26 octobre-3 novembre) à Bercy et les finales Next Gen de l’ATP (5-9 novembre) dans la foulée. Le tout en raison d’une blessure à la cheville gauche subie à l’entraînement. "J'espère revenir pour la Coupe Davis en novembre", a-t-il annoncé via son profil Instagram. Cette dernière se déroule du 18 au 24 novembre à Madrid.