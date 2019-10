Alexander Zverev n'avait visiblement pas de temps à perdre, ce mardi soir à Bercy. L'Allemand a expédié Fernando Verdasco en deux sets (6-1, 6-3) et 56 minutes de jeu, au deuxième tour du Masters parisien. Jamais inquiété pour son entrée en lice dans le tournoi, et même plutôt impressionnant, il affrontera en huitième de finale le vainqueur du match entre le Canadien Denis Shapovalov et l'Italien Fabio Fognini, prévu mercredi.

Verdasco était résigné

Impeccable sur son service (79% de premières balles, 9 aces), le 6e au classement ATP a complètement étouffé son adversaire espagnol. Le gaucher, sans solution face à un Zverev lancé comme un rouleau compresseur, a concédé deux fois consécutivement sa mise en jeu dans le premier set, et a rapidement été mené 3-1 puis 5-1. En moins de 26 minutes, l'Allemand a conclu cette première manche rondement menée sur un jeu blanc.

Visage fermé, et visiblement ultra-concentré, Zverev a entamé le second set comme il avait conclu le premier, et breaké dès le premier jeu. La suite n'a été qu'une formalité, face à un Verdasco qui n'a pas su profiter de ses rares opportunités (2 balles de break obtenues, aucune convertie). Résigné, l'Espagnol n'a plus vraiment lutté, a multiplié les fautes évitables et a quasiment donné le dernier jeu, sur son service. Une aubaine pour Zverev, qui attend désormais tranquillement son adversaire : il s'agira de Shapovalov ou Fognini, qui s'affrontent mercredi.