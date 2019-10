Jérémy Chardy a montré l’exemple. Dans un duel de qualifiés face au grand serveur américain Sam Querrey, 47e joueur mondial, le Palois a eu le dernier mot lundi au 1er tour du Masters 1000 de Paris-Bercy. Mené d’un set, il ne s’est pas frustré et est parvenu à l’emporter (5-7, 6-3, 7-5) après plus de deux heures de duel (2h07 précisément). Pour aller plus loin, il sera néanmoins condamné à l’exploit puisqu’il affrontera l’homme en forme de cette fin de saison, Daniil Medvedev.

Comme un symbole, c’est sur un 23e et ultime coup droit gagnant qu’il a conclu la partie. Et sur un retour de service contre un spécialiste en la matière qui plus est ! Jérémy Chardy a fait preuve d’une belle résilience pour inverser la dynamique d’une rencontre mal engagée. Premier Bleu sur le court central lundi, il a montré la voie, s’accrochant comme un damné, ne perdant jamais sa concentration (malgré les 22 aces de Querrey) et martyrisant son pourtant puissant adversaire dans la diagonale coup droit. Et c’est même côté revers, en passing long de ligne, qu’il a fait la différence pour faire le break dans les deuxième et troisième sets.