Un écrin majestueux, mais vide. Le tennis indoor privé de spectateurs, coronavirus oblige, a quelque chose de sinistre, n’ayons pas peur des mots. La nouvelle formule de la Coupe Davis en avait d’ailleurs donné un aperçu l’an dernier. Mais en cette fin de saison hors norme, la qualité de jeu proposée tend souvent à le faire oublier. Côté français, Ugo Humbert a enthousiasmé et les deux finalistes Daniil Medvedev et Alexander Zverev, n’ont pas volé leur place pour se disputer le titre lors de ce Rolex Paris Masters.

Battu au 1er tour à Roland-Garros et dans le doute ces dernières semaines après des défaites précoces à Saint-Pétersbourg et Vienne contre des grands serveurs (respectivement Reilly Opelka et Kevin Anderson), le Russe a trouvé le déclic face à Alex de Minaur en huitième de finale. Par la suite, il a évolué au haut niveau qu’il avait atteint l’an passé lors de l’été américain et de la tournée asiatique. Il n’a ainsi fait qu’une bouchée de Diego Schwartzman, pourtant l’un des hommes en forme du moment. Puis, il s’est montré d’une solidité à toute épreuve face à un Milos Raonic toujours extrêmement dangereux en indoor pour s’offrir sa première finale de l’année.

Et que dire d’Alexander Zverev ? Lui aussi a rapidement mis de côté sa sortie en huitième de finale du côté de la Porte d’Auteuil. Depuis qu’il est passé sur dur indoor, c’est simple, l’Allemand n’a plus perdu. Grand favori à Cologne lors de deux tournois consécutifs, il a été à la hauteur en se les adjugeant. Il a ensuite surfé sur cette vague de confiance pour tracer sa route dans l’Accor Arena, où Adrian Mannarino aura finalement été son plus féroce adversaire en huitième de finale. Contre Rafael Nadal, il a validé avec la manière une 12e victoire consécutive et est à une marche d’un 3e titre d’affilée. Peu de joueurs peuvent se targuer d’avoir été dans cette position, les trois monstres mis à part.

Face-à-face

Alexander Zverev mène assez largement dans les duels sur le circuit entre les deux hommes puisque l’Allemand en a remporté 5 sur 6.

Néanmoins, le rapport de forces s’est équilibré l’an dernier à la suite de la progression fulgurante de Daniil Medvedev. Le Russe a d’ailleurs gagné la seule finale qui a opposé les deux hommes avant celle-ci. C’était aussi en Masters 1000, à Shanghaï (6-4, 6-1).

Zverev a enfin gagné les deux confrontations en indoor à Saint-Pétersbourg en 2016 (6-3, 7-5) et au Masters de Londres en 2019 (6-4, 7-6), lors de leur dernier match.

Leur parcours

Daniil Medvedev

2e tour : bat Kevin Anderson [AFS] sur abandon : 6-6, ab.

1/8e de finale : bat Alex de Minaur [AUS/16] : 5-7, 6-2, 6-2

1/4 de finale : bat Diego Schwartzman [ARG/6] : 6-3, 6-1

1/2 finale : bat Milos Raonic [CAN/10] : 6-4, 7-6

Alexander Zverev

2e tour : bat Miomir Kecmanovic [SRB] : 6-2, 6-2

1/8e de finale : bat Adrian Mannarino [FRA] : 7-6(11), 6-7(7), 6-4

1/4 de finale : bat Stan Wawrinka [SUI/12] : 6-3, 7-6(1)

1/2 finale : bat Rafael Nadal [ESP/1] : 6-4, 7-5

Ils ont dit

Daniil Medvedev : "Quelque chose marche bien pour moi à Paris. Peut-être le court, peut-être les balles. Mais je travaillais dur depuis des semaines. Et à un moment ou à un autre, si vous vous entraînez bien, les sensations vont revenir. C’est arrivé ici, ce qui est vraiment bien parce que c’est ma première finale de l’année."

Alexander Zverev : "Je me sens bien. Vous savez, je suis en finale d’un Masters 1000 et je viens de battre Rafa, ce qui n’est jamais facile à faire. Je pense que tout le monde sera d’accord avec moi, là-dessus. Je pense que Daniil comme moi voulons plus que tout remporter le titre, donc j’ai hâte d’en découdre."

Trois stats à retenir

4. En cas de succès dimanche, Daniil Medvedev deviendrait le 4e Russe à être sacré à Bercy. Il succèderait à Marat Safin (2000, 2002, 2004), Nikolay Davydenko (2006) et Karen Khachanov (2018).

70. C’est le pourcentage moyen et commun de premières balles d’Alexander Zverev et de Daniil Medvedev cette semaine à Paris. Une arme redoutable dans des conditions indoor.

6. Quel que soit le résultat de cette finale, Alexander Zverev est d’ores et déjà assuré de gagner une place au classement. L’Allemand deviendra numéro 6 mondial lundi devant Stéfanos Tsitsipas, autant grâce à sa performance de la semaine qu’au retrait des points du Masters de l’an dernier.

Notre avis

Sur le papier en début de tournoi, la meilleure affiche possible pour la finale était un duel entre Rafael Nadal et Stéfanos Tsitsipas. Mais l’organisation du tournoi doit se satisfaire de pouvoir proposer aux téléspectateurs (à défaut de public) ce choc indécis entre les têtes de série 3 et 4. Indécis car aussi différents soient-ils dans leurs styles, Daniil Medvedev et Alexander Zverev présentent des qualités communes dans ce tournoi.

On l’a vu, ils peuvent se reposer tous deux sur une excellente qualité de service. Indice de leur confiance sur ce coup autant que de leur caractère, il leur arrive d’ailleurs de tenter des secondes à plus de 200 km/h pour éviter de se faire agresser à la relance. Ils ont aussi fait preuve d’une grande solidité à l’échange, ainsi que sur le plan mental. Medvedev a joué un tie-break impeccable contre Raonic alors qu’il venait d’échouer à conclure le match sur son service, Zverev ne s’est lui pas laissé submerger par la révolte de Nadal.

Difficile de désigner un favori évident par conséquent, mais la dynamique exceptionnelle de l’Allemand pourrait bien jouer en sa faveur. En indoor, Zverev pratique son meilleur tennis, il l’avait prouvé en dominant successivement Roger Federer et Novak Djokovic lors du Masters en 2018. Sa puissance naturelle fait des merveilles et pourrait l’aider à percer le mur Medvedev.

Notre pronostic : Alexander Zverev en trois sets.

