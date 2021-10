C'est l'un des derniers grands rendez-vous de la saison pour la planète tennis. Après une édition 2020 sans public, le Rolex Paris Masters fait son retour dans son format "traditionnel". Du 1er au 7 novembre 2021, la 36e édition du tournoi parisien sera à vivre en direct sur Eurosport 1, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Pour vous abonner à Eurosport, cliquez ici

Comment regarder le Rolex Paris Masters 2021 en direct vidéo ?

Ad

Le Rolex Paris Masters, dernier Masters 1000 de la saison sera à regarder en direct sur Eurosport 1 et l'application Eurosport. Tous les matches des tournois simples et doubles seront à vivre en direct, en intégralité et sans pub sur l'application Eurosport et Eurosport.fr.

Rolex Paris Masters Cervara : "Avant Bercy, j'ai eu une grosse discussion avec Daniil qui l'a bien secoué" 10/11/2020 À 18:48

Consultants : Arnaud Di Pasquale, Arnaud Clément, Camille Pin et Georges Goven

Arnaud Di Pasquale, Arnaud Clément, Camille Pin et Georges Goven Commentaire : Bertrand Milliard, Frédéric Verdier, Simon Dos Santos, Thomas Bihel

Les demi-finales et la finale seront également retransmises en co-diffusion avec le groupe Canal.

Daniil Medvedev (Masters 1000 Paris-Bercy 2020) Crédit: Getty Images

Quel programme sur Eurosport pour le Rolex Paris Masters 2021 ?

L'Eurosport Tennis Club sera votre rendez-vous quotidien chaque jour pendant le tournoi parisien. A la mi-journée et à l'issue des matches, Géraldine Weber et Thomas Bihel décrypteront les rencontres du jour avec les experts Eurosport. Au programme : débats, analyses, Palette et les plus beaux points du tournoi. Sur place, Olivier Canton recueillera toutes les réactions des joueurs.

sera votre rendez-vous quotidien chaque jour pendant le tournoi parisien. A la mi-journée et à l'issue des matches, Géraldine Weber et Thomas Bihel décrypteront les rencontres du jour avec les experts Eurosport. Au programme : débats, analyses, Palette et les plus beaux points du tournoi. Sur place, Olivier Canton recueillera toutes les réactions des joueurs. Di'P Impact : le podcast du tennis d'Eurosport, avec Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau, à retrouver chaque mardi sur Eurosport.fr et toutes les plateformes d'écoute

: le podcast du tennis d'Eurosport, avec Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau, à retrouver chaque mardi sur Eurosport.fr et toutes les plateformes d'écoute Les comptes-rendus, articles, analyses et résumés vidéos des matches seront à retrouver sur notre site Eurosport.fr.

A quelle heure débuteront les rencontres du Rolex Paris Masters 2021 ?

La prise d'antenne s'effectuera à partir de 10h45 du premier tour aux huitièmes de finale, soit du 1er au 4 novembre. Les quarts de finale débuteront eux à 13h45 le vendredi 5 novembre et les demi-finales le samedi 6 novembre, à partir de 14h.

Les finales se disputeront le dimanche 7 novembre, à partir de 12h15.

Un set et demi pour trouver la clé puis Medvedev a écoeuré Zverev : le résumé de la finale

Quels sont les favoris au Rolex Paris Masters 2021 ?

Les grands favoris : On ne l'avait plus vu depuis l'US Open et sa finale perdue contre Daniil Medvedev. Après deux mois d'absence, Novak Djokovic fera son grand retour à Paris où il s'est déjà imposé à cinq reprises. Revanchard, le Serbe voudra se rassurer et poursuivre sa préparation pour le Masters de Turin. Bourreau du numéro un mondial, lauréat l'an dernier, Daniil Medvedev fera lui aussi office de grand favori et sera déterminé à se racheter après sa petite sortie de piste à Indian Wells.

: On ne l'avait plus vu depuis l'US Open et sa finale perdue contre Daniil Medvedev. Après deux mois d'absence, fera son grand retour à Paris où il s'est déjà imposé à cinq reprises. Revanchard, le Serbe voudra se rassurer et poursuivre sa préparation pour le Masters de Turin. Bourreau du numéro un mondial, lauréat l'an dernier, fera lui aussi office de grand favori et sera déterminé à se racheter après sa petite sortie de piste à Indian Wells. Les principaux joueurs à suivre : Il faudra compter sur du très beau monde pour cette édition 2021 du Masters 1000 de Paris. Finaliste l'an dernier, Alexander Zverev voudra compléter sa collection déjà bien garnie de Masters 1000. Stefanos Tsitsipas voudra lui conjurer le sort à Bercy, lui qui n'a jamais dépassé les quarts de finale. Matteo Berrettini, Andrey Rublev, Hubert Hurkcaz, Félix Auger-Aliassime, Jannik Sinner, Diego Schwartzman, Casper Ruud ou encore Cameron Norrie, vainqueur du Masters 1000 d'Indian Wells il y a quelques jours, auront également de beaux arguments pour briller à Bercy.

Sinner dans la droite lignée des Sampras, Nadal et Djokovic

Les principaux absents : Comme à Indian Wells, de nombreux grands noms du circuit manqueront à l'appel à Paris. Vainqueur en 2011 et absent depuis Wimbledon, Roger Federer ne sera pas là tout comme Rafael Nadal, maître des lieux de l'autre tournoi parisien. En délicatesse physiquement tout au long de la saison, Dominic Thiem est également forfait. David Goffin, Milos Raonic ou encore Stan Wawrinka seront également absents.

Les Français à suivre à Bercy : Ils ne sont pour l'instant que trois à avoir obtenu le sésame pour intégrer le tableau final. Gaël Monfils et Ugo Humbert ont été récemment rejoints par Benoît Paire, qui a bénéficie du forfait de Milos Raonic. Adrian Mannarino pourrait également rejoindre ses compatriotes. La FFT aura ensuite quatre wild-cards à attribuer pour le tableau final. Jo-Wilfried Tsonga, Arthur Rinderknech, Corentin Moutet, Richard Gasquet, Benjamin Bonzi, Jérémy Chardy, Pierre-Hugues Herbert, Gilles Simon, Hugo Gaston ou encore Lucas Pouille pourraient obtenir le précieux sésame.

Di Pasquale : "Grâce à Burel et Gaston, il y a des jeunes français qui vont bientôt débouler"

Le programme du Rolex Paris Masters 2021

Qualifications : les 30 et 31 octobre 2021

1er tour : 1er et 2 novembre

2e tour : 2 et 3 novembre

8es de finale : 4 novembre

1/4 de finale : 5 novembre

Demi-finales : 6 novembre

Finales (simple et double) : 7 novembre

Rolex Paris Masters Auger-Aliassime : "Après cette victoire en double, faire la même chose en simple" 08/11/2020 À 22:39