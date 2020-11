Rafael Nadal a vu ses rêves de doublé parisien, 21 ans après Andre Agassi, s'envoler. Tête de série numéro 1 et favori logique de ce Rolex Paris Masters, il a subi la loi samedi d'un Alexander Zverev des grands jours. Resplendissant de confiance, l'Allemand a logiquement dominé l'Espagnol en deux sets (6-4, 7-5) et 1h39 de jeu sur le court central de l'Accor Arena, jugulant la révolte adverse en milieu de seconde manche. Auteur d'un doublé à Cologne ces dernières semaines, il tentera de remporter un 3e titre d'affilée et une 13e victoire consécutive face à Daniil Medvedev dimanche en finale.