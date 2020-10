Jour après jour, la liste des prétendants aux deux dernières places qualificatives pour le tournoi des Maîtres se réduit. Et malheureusement, cet état de fait ne résulte pas de féroces combats sur les courts, mais d'une accumulation de forfaits. Après Fabio Fognini, Denis Shapovalov et Gaël Monfils, Roberto Bautista Agut s'est officiellement retiré du Rolex Paris Masters. On ne connaît pas les raisons du retrait de l'Espagnol, mais il fait les affaires d'Andrey Rublev et Diego Schwartzman, plus que jamais bien placés pour découvrir le Masters.

Actuellement à 575 points de l'Argentin, 9e du classement ATP et dernier qualifié provisoire, Bautista Agut ne pouvait compter que sur une performance de choix à Bercy pour lui griller la politesse. Mathématiquement, ils ne sont donc plus que 5 à se battre pour 2 places : Rublev, Schwartzman, Matteo Berrettini, David Goffin et Pablo Carreno Busta. Et vu le retard du Belge (730 points) et de l'Espagnol (885 points) sur la 9e place, il s'agit même plus certainement d'une lutte à 3.

Enfin, étant donné l'état de forme plus qu'incertain de Berrettini qui n'a plus joué depuis Roland-Garros, Rublev et Schwartzman semblent plus que jamais tenir la corde. Le suspense, déjà bien réduit, pourrait ne plus durer bien longtemps.

