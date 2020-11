Le choc n'a pas eu lieu. Comme lors de leurs trois précédentes confrontations sur le circuit, Daniil Medvedev a pris le meilleur sur Diego Schwartzman vendredi en quart de finale du Rolex Paris Masters. Mais plus que le pur résultat, c'est la manière qui a impressionné. Le Russe n'a ainsi abandonné que 4 petits jeux à son adversaire (6-3, 6-1) dans une rencontre à sens unique qui a duré à peine plus d'une heure (1h03 exactement). Un scénario d'autant plus surprenant que l'Argentin, en grande forme, aurait validé sa qualification pour le Masters en cas de victoire. De son côté, la tête de série numéro 3 du tournoi attend désormais le vainqueur du deuxième match de la journée entre Milos Raonic et Ugo Humbert dans le dernier carré.