Gaël Monfils dit stop en 2020. Après son abandon lundi à Vienne contre Pablo Carreno Busta (6-1, 2-0 ab.), le Français a tenu une conférence de presse mardi sur sa chaîne Twitch pour faire le point sur sa situation. Confirmant son manque total de confiance actuel - il n'a pas gagné depuis sa reprise post-suspension du circuit à Rome début septembre, soit 4 défaites en 4 matches - , il a dévoilé s'être retiré du Rolex Paris Masters (2-8 novembre) la semaine prochaine et a mis officiellement fin à sa saison. A l'instar de Denis Shapovalov, le numéro 1 tricolore n'est donc officiellement plus dans la course au Masters de Londres.

Il avait visiblement besoin de s'ouvrir. Gaël Monfils s'est livré à un bel exercice de franchise en répondant publiquement aux questions de quelques journalistes mardi. Et il a mis des mots sur la période difficile qu'il traverse depuis son retour sur le circuit. "Je suis triste sur le court. Je n'ai pas de bonnes sensations, même si dans ma vie personnelle, ça va bien", a-t-il lâché d'emblée. Puis, il a rapidement mis un terme au suspense concernant son programme des prochaines semaines. "Je ne vais pas jouer à Bercy, je mets un terme à ma saison. Je vais couper tennistiquement", a-t-il indiqué.

Le confinement m'a fait beaucoup de mal, je n'ai pas réussi à bien m'adapter

Le 11e joueur mondial n'a pas cherché à se trouver d'excuses, comme il l'a répété à plusieurs reprises. Juste à partager un ressenti. Comment expliquer le contraste entre son début de saison explosif et cette reprise sans intensité ni résultats ? "J’ai de mauvaises sensations. C’est très mental, c’est une sécurité mentale. Bien sûr que c’est dans la tête… Je me fais mal hier (lundi) à cause de la tension que je ressens. Quand je manque de confiance, il faut que je fasse une petite pause pour ensuite retravailler avec mon coach mental et revisualiser les choses. On est plein de joueurs à enchaîner les défaites. On s’en fiche qu’il y en ait 2, 3, 4, 5 ou 10. Le plus important, c’est de casser la spirale", a-t-il analysé.

Comme beaucoup de gens, Monfils a aussi souffert de la pause forcée liée au coronavirus et surtout du confinement. "Le confinement m’a éteint, m’a fait beaucoup de mal. Je n’ai pas réussi à bien m’adapter, à faire les bons choix sur mon retour. J'ai été éloigné de ma famille, ça fait un peu plus d’un an que je n’ai pas vu ma mère physiquement par exemple. Ça m’a beaucoup affecté", a-t-il encore révélé, sincère. Loin de s'apitoyer sur son sort, il a d'ailleurs part de son admiration quant à la capacité d'autres, au premier rang desquels Rafael Nadal encore titré à Roland-Garros, à rester performants dans ces conditions.

Quant à la reprise du circuit à huis clos ou presque, le Parisien a eu aussi du mal à s'y faire, comme on le pressentait. Lui qui adore jouer avec le public et en tirer de l'énergie, il n'a pas su faire abstraction de la nouvelle donne. "Aujourd'hui, je peux vous le dire : ça me fait chier qu’il n’y ait pas de public. Hier (lundi lors de son 1er tour à Vienne, NDLR), d’ailleurs, j’ai arrêté un peu plus tard que ce que j’aurais dû - je voulais abandonner à 4-1 dans le premier set - parce qu’il y avait des gens", a-t-il encore confié. Il est donc temps pour lui de tirer un trait sur une triste fin d'année. Cap sur 2021 avec un objectif : retrouver le plaisir pour transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux.

