La 1000e ne fut pas la plus facile. Pour son grand retour à la compétition trois semaines après son 13e titre à Roland-Garros, Rafael Nadal a mis du temps à trouver ses marques mercredi. Loin de son meilleur niveau, le numéro 2 mondial a su faire le dos rond pour renverser son compatriote Feliciano Lopez (4-6, 7-6, 6-4) en deux heures et demie de jeu. Mais ce 1 000e succès acquis en mettant le bleu de chauffe est finalement assez symbolique du caractère du champion majorquin qui devient le 4e joueur de l'ère Open à atteindre cette barre après Jimmy Connors, Ivan Lendl et Roger Federer.

Il le savait pertinemment : affronter Feliciano Lopez et son redoutable service de gaucher pour un premier match sur dur indoor ressemblait fort à un piège. D'autant que sur surface rapide, Rafael Nadal n'avait pas de très bons souvenirs face à son compatriote. Certes, il menait 9-4 dans leurs duels avant ce match, mais il avait perdu les deux derniers à Shanghaï en 2014 et Cincinnati en 2015. Alors quand il s'est retrouvé dans un tie-break dont le gain était impératif dans le deuxième set, le numéro 2 mondial, de nature anxieuse, n'en menait sûrement pas large.

Hésitant du fond, redoutable au service

Cette situation inconfortable dont il a fini par se tirer, Nadal s'y était mis tout seul comme un grand. Dans une Accor Arena désertée par le public, ce qui a quand même dû faire bien drôle à l'un des chouchous du public parisien, disons-le clairement, le Majorquin a complètement raté son début de match. D'une double faute, il a même offert sur un plateau un break d'entrée à son adversaire qui a su le tenir jusqu'au bout de la première manche.

Pas en jambes, gêné à l'échange par le slice et les variations adverses, Nadal a commis beaucoup d'erreurs inhabituelles en coup droit. Mais en champion qu'il est, loin de s'en agacer, il s'en est fait une raison et a amélioré ce qu'il a pu améliorer : son service. Dans le deuxième acte, il n'a perdu que 4 petits points sur sa mise en jeu. Et s'il n'a pas su convertir ses 6 premières occasions de break, c'est logiquement qu'il s'en est sorti au jeu décisif, toujours aussi percutant en première balle (63 % de premières, 16 aces et 89 % de premières). Le numéro 2 mondial avait pourtant perdu, de manière surprenante, tous les tie-breaks qu'il avait joués précédemment face à Lopez.

Fort de ce nouvel élan, Nadal a poussé son avantage en début de troisième acte en s'emparant enfin de l'engagement adverse sur un break blanc. Et si Lopez s'est à nouveau montré menaçant sur le jeu suivant, obtenant deux balles de débreak, c'était le chant du cygne. De plus en plus autoritaire et entreprenant, le numéro 2 mondial a conservé son avantage pour aller chercher sa qualification en huitième de finale où il retrouvera l'Australien Jordan Thompson, lui aussi renversant contre Borna Coric (2-6, 6-4, 6-2). Passé près d'une sortie de route précoce, il n'en a pas moins posé la première pierre vers un possible doublé parisien. Car dans le jeu, il ne peut que faire mieux.

