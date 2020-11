"Bien sûr que cette 1 000e victoire est spéciale, ça veut dire que je suis vieux, a débuté "Rafa". Arriver à ce chiffre prouve que j'ai fait beaucoup de belles choses et que je l'ai fait pendant longtemps. Je suis très content". Difficile de dire autre chose quand on rejoint des légendes du jeu comme Jimmy Connors, Ivan Lendl et son meilleur ennemi, Roger Federer. Voilà cinq ans que le Suisse a atteint ce chiffre aussi mythique qu'iréel. Le club compte un nouveau membre. Voir Nadal atteindre les 1 000 victoires n'a rien d'anodin au regard de sa carrière et des limites qu'on lui prêtait.