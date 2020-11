C'était un match pour les couche-tard. Et autant dire qu'il en valait la peine. Attendu, le huitième de finale entre Stan Wawrinka et Andrey Rublev a tenu toutes ses promesses. Au final, c'est bien le Suisse qui a fini par s'imposer en trois sets (1-6, 6-4, 6-3) et un peu moins de deux heures de jeu. Un sacré coup pour le 20e mondial, pourtant mené et malmené après une première manche à sens unique.