La joie fut sans doute de courte durée. Tombeur de l'Italien Salvatore Caruso (n°81) lundi après un match marathon (3-6, 7-6 (2), 6-3) à Bercy, Corentin Moutet a vu ses ambitions freinées par un test positif au Covid-19. Le Français, qui se doit se mettre immédiatement à l'isolement, ne pourra donc pas défendre ses chances face à Marin Cilic lors du deuxième tour ce mardi. " Après confirmation d'un test positif au Covid-19 le 3 novembre, Corentin Moutet a été retiré du tableau " du tournoi parisien et " placé à l'isolement ", indique l'ATP dans un communiqué.

Cilic est donc qualifié pour les huitièmes de finale sans jouer. Avant Moutet, d'autres joueurs français ont déjà été testés positifs: Benoît Paire à l'US Open fin août, et Lucas Pouille et Fiona Ferro plus récemment.