Tennis

VIDEO - Rolex Paris Masters - Schwartzman - Davidovich : Le résumé

ROLEX PARIS MASTERS - Diego Schwartzman n'a laissé aucune chance à Alejandro Davidovich Fokina jeudi en huitième de finale à Bercy. L'Argentin a expédié son match en deux sets secs (6-1, 6-1) et une heure de jeu et n'est plus qu'à une victoire de la qualification pour le Masters de Londres. Retrouvez les meilleurs moments du match en vidéo.

00:02:22, 263 vues, il y a 2 heures