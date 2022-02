Les héros sont fatigués. Après Gaël Monfils la semaine dernière qui n'avait pas pu rester sur sa dynamique australienne à Montpellier, Alizé Cornet, elle aussi quart-de-finaliste du premier tournoi du Grand Chelem de l'année, a perdu dès le 1er tour du WTA 500 de Saint-Pétersbourg lundi. Mais la comparaison s'arrête là puisque la Niçoise était, elle, en état physique de livrer bataille face à Elise Mertens. La Belge, mieux classée que la Française (respectivement 26e et 37e mondiales) et tête de série 8 du tournoi, a fini par la renverser (3-6, 6-2, 6-4) en un peu plus de deux heures (2h08 précisément).

Si Cornet n'a donc pas réussi à surfer totalement sur sa vague de confiance, la Française n'a pas pour autant fait un mauvais match, loin s'en faut. Son premier set a notamment été très convaincant : prenant la balle tôt, elle a agressé son adversaire la première, se montrant très percutante au service aussi. Après un break au 6e jeu, elle a tenu son avantage pour virer en tête.

Une fin de partie indécise et frustrante

Mais Mertens s'est rebellée d'entrée de deuxième manche et Cornet, beaucoup plus contrainte à défendre, a perdu du terrain (3-6, 6-2). La lutte a été la plus intense dans l'acte décisif entre les deux joueuses. Si la Française a semblé un temps reprendre la dynamique en breakant d'entrée, la Belge n'a rien lâché. Et après une série de breaks consécutifs de 2-1 à 3-3, c'est finalement elle qui s'est montrée la plus solide, bénéficiant aussi d'une position plus favorable, ayant entamé la manche finale au service.

En s'emparant une dernière fois de l'engagement adverse, elle a scellé le sort de la partie, Cornet s'empressant de sortir du court, visiblement frustrée. Elle pourra néanmoins se consoler en se disant que son niveau de jeu était tout de même très satisfaisant. Reste qu'il n'y a plus de Française en lice puisque Cornet était la seule représentante tricolore du tableau.

