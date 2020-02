Les choses sont rentrées dans l'ordre pour Robert Farah. Contrôlé positif à la boldénone le 17 octobre 2019, le coéquipier de Juan Sebastian Cabal en double avait été provisoirement suspendu et n'avait donc pas pu participer à l'Open d'Australie. Le joueur de 33 ans avait alors expliqué avoir été contaminé en consommant de la viande colombienne qui contenait (sans qu'il ne le sache) la substance au cœur du litige. Interdite par l'Agence mondiale antidopage, la boldénone est effectivement souvent utilisée en Colombie pour stimuler la croissance des bovins.

Dans un communiqué édité par son agence de représentation, Farah s'est réjoui de cette décision. "Je voudrais remercier ma famille, mon partenaire Sebas (Juan Sebastian Cabal, ndlr), mes sponsors, tous mes amis et mes dans à travers le monde qui m'ont apporté leur soutien durant cette période où j'ai dû prouver mon innocence."

Il s'avère que l'ITF, qui a rendu son verdict lundi, a jugé les justifications du Colombien tout à fait recevables. "Les explications de M. Farah concernant la présence de boldénone dans son organisme ont été acceptées et il a été décidé qu'il n'était pas coupable de faute ou de négligence pour cette violation," a révélé l'instance via un communiqué. Blanchi, le numéro 1 mondial de double peut désormais reprendre la compétition dès que possible.