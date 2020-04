Après la terre battue, c'est donc la saison sur gazon qui a fait les frais du coronavirus. Dans la foulée du communiqué du All England Club annonçant l'annulation de l'édition 2020 de Wimbledon, l'ATP et la WTA ont officiellement prolongé l'arrêt forcé des circuits professionnels d'au moins un mois supplémentaire, soit jusqu'au lundi 13 juillet. Les joueurs ne pourront donc pas participer aux tournois sur herbe de s-Hertogenbosch, Stuttgart, du Queen's, de Majorque et d'Eastbourne. Quant aux joueuses, elles doivent renoncer aux épreuves s-Herotgenbosch, Nottingham, Birmingham, Berlin, Eastbourne et Bad Homburg.

"Bien que nous le regrettions, la pandémie de COVID-19 en cours ne nous laisse pas d'autre choix que de prolonger la suspension du circuit. Nous avons pris cette décision en collaboration avec nos membres et les autres instances dirigeantes du tennis", a expliqué dans un communiqué le président de l'ATP, Andrea Gaudenzi. "Nous restons vigilants quant à la protection de la santé et à la sécurité des joueuses, joueurs, personnels et spectateurs", a renchéri son homologue de la WTA, évidemment sur la même longueur d'ondes.

Il n'y aura donc pas de tennis professionnel avant la mi-juillet au plus tôt. Et c'est la perspective actuelle de reprise la plus optimiste, tant il est impossible de savoir quand la pandémie de coronavirus sera jugulée. Les instances du tennis naviguent à vue avec l'espoir, officiellement, de permettre un retour "à la normale" pourquoi pas dès cet été. L'organisation de l'US Open espère bien encore que le tournoi new-yorkais se jouera aux dates prévues (31 août-13 septembre), mais rien n'est moins sûr au train où vont les choses.