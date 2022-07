Tennis

Tennis - Au tournoi ATP de Newport, Andy Murray a retrouvé le statut de tête de série

ATP NEWPORT/BASTAD - C'est une première depuis cinq ans : Andy Murray était tête de série sur un tournoi la semaine dernière. Et il a plutôt montré une bonne forme sur le gazon de Newport. Maxime Cressy a fait forte impression, notammant face à Isner et les Argentins performent sur terre battue. Voici le menu de Jeu, set et maths cette semaine ! (Montage : A. Thirion ; stats : Jeu set et maths).

00:01:47, il y a une heure