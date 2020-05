La reprise du tennis se dessine à l'échelle locale. Alors que se joue une exhibition en Allemagne dès ce vendredi avec notamment Dustin Brown, d'autres joueurs s'apprêtent à reprendre la raquette outre-Atlantique. En Floride, Matteo Berrettini, Reilly Opelka, Tommy Paul et Tennys Sandgren vont ainsi croiser le fer à huis clos la semaine prochaine (8-10 mai).

Que le spectacle reprenne... ou presque. Alors que les circuits ATP et WTA sont arrêtés jusqu'au 13 juillet au moins, les initiatives locales se multiplient pour permettre aux joueuses et joueurs professionnels de renouer avec leur activité. Si dès ce vendredi à Coblence en Allemagne, Dustin Brown est la principale tête d'affiche d'une exhibition réunissant 8 joueurs hors top 100, le casting attendu à West Palm Beach la semaine prochaine (8-10 mai) est plus alléchant. Selon le New York Times, Matteo Berrettini (8e), Reilly Opelka (39e), Tommy Paul (57e) et Tennys Sandgren (55e) reprendront ainsi du service pour une série de simples à huis clos sur un court privé en dur.

Organisé par Universal Tennis Rating (UTR), un système mondial d'évaluation des joueurs de tennis, l'événement sera retransmis par Tennis Channel. Pour minimiser les risques de transmission du COVID-19, chaque joueur aura ses propres balles et les deux adversaires devront contourner le filet à l'opposé l'un de l'autre aux changements de côté. Il y aura aussi un tournoi féminin du 22 au 24 mai avec Alison Riske, Amanda Anisimova, Danielle Collins et Alja Tomljanovic.

