C'est une fin de saison décidément difficile pour David Goffin. Le Belge, qui reste sur 5 défaites consécutives ces dernières semaines sur le circuit, a annoncé sur son compte Instagram jeudi que Thomas Johansson ne serait plus son coach la saison prochaine. "Après deux ans de travail ensemble, Thomas et moi avons décidé de mettre fin à notre collaboration. Je voudrais le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour tous les moments que nous avons partagés. Je le souhaite le meilleur pour le futur", a ainsi écrit le 14e joueur mondial.

Si cette décision a été prise d'un commun accord, Johansson en a dévoilé les coulisses dans la presse belge. "J’ai vu un gars qui n’avait plus de plaisir à jouer et ça, je ne le comprends pas ! Tout ce que je constate, c’est qu’il n’est pas le seul dans le cas…", a observé le Suédois. Avant d'ajouter : "C’est douloureux de voir que son joueur n’est pas heureux sur un court. Je ne comprends pas ce blocage. Les joueurs restent des privilégiés en cette période ; ils peuvent continuer à pratiquer le sport qu’ils adorent et gagne de l’argent, même si le contexte est difficile."

Auger-Aliassime modifie aussi son équipe

Cette incompréhension a, semble-t-il, été le point de non retour entre les deux hommes. A noter qu'au début du mois d'octobre, Goffin avait été testé positif au coronavirus. Pour son retour à la compétition dans son pays à Anvers, il avait confié ressentir encore des séquelles de la maladie, notamment des difficultés à reprendre son souffle en compétition. L'intéressé a aussi dû annuler son mariage en raison de l'épidémie et de l'impossibilité de réunir de nombreux invités. De quoi expliquer ses récents résultats.

Cette séparation et le message qui l'a accompagnée ne semble pas avoir été aussi bien gérée que celle annoncée aussi le même jour par Félix Auger-Aliassime. Le Canadien a rendu un vibrant hommage à Guillaume Marx qui a été son coach pendant 6 ans. "Par dessus tout, il m'a inculqué des valeurs fondamentales qui me serviront le reste de ma vie. Et ça, c'est inestimable", avait-il considéré dans un long message. Le 21e joueur mondial continuera de travailler avec Frédéric Fontang.

