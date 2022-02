La rumeur bruissait depuis plusieurs jours. Elle a été officiellement confirmée par le principal intéressé mercredi. Jannik Sinner a bien mis fin à sept années de collaboration avec Riccardo Piatti, son mentor et compatriote qui l'avait pris en charge dans sa structure dès l'âge de 13 ans. Sous sa direction, le jeune Italien est passé professionnel, puis a atteint le plus haut niveau puisqu'il fait désormais partie du Top 10 mondial et compte deux quarts de finale en Grand Chelem (Roland-Garros 2020 et Open d'Australie 2022).

"Après de nombreuses années couronnées de succès ensemble, mon équipe et moi avons décidé de nous séparer. J'aimerais remercia Riccardo, Dalibor, Claudio, Andrea, Christian et Gaia pour tout ce qu'ils ont fait pour moi depuis le début de ma carrière. Surtout Riccardo, il m'a appris bien des choses qui feront toujours partie de mon tennis. Nous avons beaucoup de souvenirs spéciaux et je me souviendrai toujours du temps que nous avons passé ensemble avec affection", a indiqué Sinner dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Aucun motif à cette décision n'a donc été dévoilé, pas plus que le nom du futur coach du jeune Italien. Les noms de Boris Becker et de Magnus Norman ont été évoqués comme possibles remplaçants ces derniers jours.

