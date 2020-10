Après deux semaines de spectacle sur la terre battue parisienne, ça s'agite aussi en coulisses sur la planète tennis. Privé de quatre de ses membres depuis plusieurs semaines et les démissions de Novak Djokovic, Vasek Pospisil, John Isner et Sam Querrey qui se sont engagés dans une nouvelle association des joueurs (la PTPA), le Conseil des joueurs est à nouveau au complet. L'ATP l'a fait savoir lundi dans un communiqué annonçant les élections d'Andy Murray, Félix Auger-Aliassime, Jérémy Chardy et John Millman comme nouveaux représentants.

Ces derniers ont été élus par les autres membres de l'instance parmi lesquels Roger Federer et Rafael Nadal, mais aussi le Sud-Africain Kevin Anderson, nouveau président du Conseil en question, Yen Hsun-Lu, Jurgen Melzer et Bruno Soares notamment. S'il est difficile de mesurer les effets concrets de ces nouvelles arrivées, elles semblent dessiner un renforcement de la ligne politique de concertation prônée par les légendes suisse et espagnole.

Murray, un soutien de poids pour Federer et Nadal

Ex-numéro 1 mondial, Murray n'avait pas rejeté catégoriquement l'idée d'intégrer la nouvelle PTPA, mais avait considéré que le nouveau président de l'ATP, Andrea Gaudenzi, n'avait pas eu suffisamment de temps devant lui pour mettre en place son programme, notamment à cause de la crise du coronavirus. Comme Federer, l'Ecossais avait aussi milité pour une éventuelle fusion avec la WTA, organisation du tennis professionnel féminin. Avec le Suisse, il est d'ailleurs désormais représentant des joueurs au "sens large".

Félix Auger-Aliassime, qui a déjà fait preuve d'un engagement assez impressionnant en faveur de l'éducation au Togo malgré son jeune âge, représente lui les membres du Top 50, comme Rafael Nadal. Jérémy Chardy, qui est joueur et déjà directeur d'un tournoi Challenger à Pau, dispose lui d'une vision d'ensemble des circuits propices à la recherche de compromis. Ses liens d'amitié avec Federer notamment sont connus, tout comme le respect qu'inspire l'Australien John Millman au Suisse.

Anderson : "Je crois que les deux entités ne peuvent pas coexister"

Ce casting complet dessine donc ce qui pourrait devenir une lutte d'influence féroce entre le Conseil des joueurs de l'ATP et la nouvelle PTPA. A Roland-Garros, Kevin Anderson, ancien vice-président de Djokovic et nouveau président, n'en faisait pas mystère. "Je crois personnellement que les deux entités ne peuvent pas coexister. Malheureusement, ils (les fondateurs de la PTPA, NDLR) ne m'ont pas expliqué leur projet, donc je ne comprends pas leur stratégie à long terme. Il y a beaucoup de choses à améliorer pour les joueurs, et je sens que la nouvelle équipe de direction a une vision enthousiasmante. Nous sommes là pour la soutenir et l'inciter à la mettre en place", avait-il expliqué.

En créant avec Pospisil une nouvelle association, Djokovic voulait rassembler les joueurs sous sa bannière. S'il s'est targué de nombreuses signatures (200 il y a un mois) et a annoncé que les joueuses aussi en feront partie, le numéro 1 mondial doit donc faire face à une forte opposition. Le tennis mondial apparaît toujours aussi divisé.

