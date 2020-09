Novak Djokovic continue d'essayer de rassembler autour de sa nouvelle structure. Le numéro 1 mondial a déclaré vendredi à New York, en marge de l'US Open, que les femmes feront partie de l'association dont il a annoncé le lancement le 30 août dernier, qui ne sera pas selon lui dissidente de l'ATP et de la WTA mais constituera une force d'opposition.

"Il y a eu beaucoup de commentaires selon lesquels cette association serait exclusivement masculine, c'est faux", a rétorqué Djokovic au sujet de l'Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA), le nom de cette nouvelle structure. Le Serbe a précisé qu'il avait parlé avec des joueuses, et non des moindres puisqu'il évoque les Américaines Serena Williams et Sloane Stephens, afin que celles-ci rejoignent son projet. Il espère même qu'elles le rejoindront "en grand nombre".