Ons Jabeur, quart de finaliste à Wimbledon, a annoncé lundi vendre sa raquette pour aider les hôpitaux de Tunisie, confrontés à un nombre record de contaminations au Covid-19. "C'est pour la bonne cause... Je ne peux pas rester là à regarder mon pays traverser des situations difficiles", a indiqué sur Instagram la joueuse, précisant que l'argent serait destiné à acheter "médicaments et équipements médicaux nécessaires". Elle ajoutera un don personnel à la somme récoltée lors de la vente.

La raquette mise en vente à 2.000 dinars (environ 610 euros) vers midi lundi, avait atteint la somme de 7.270 dinars (environ 2.210 euros) deux heures plus tard, selon la militante Hajer Driss, qui s'occupe de récolter les dons. La raquette, qui a servi à battre tour à tour Venus Williams (sacrée cinq fois à Wimbledon), Garbine Muguruza (lauréate en 2017) et Iga Swiatek (9e et vainqueur de Roland-Garros 2020), est mise aux enchères pour une durée fixée pour le moment à 48 heures, a-t-elle précisé.

