Pour Lucas Pouille, c'est bientôt l'heure de redevenir un joueur de tennis. Ecarté des terrains depuis octobre 2019 et une importante blessure au coude droit, le Français prépare actuellement son grand retour à la compétition en 2021 du côté de la All In Academy, l'académie de son nouveau coach Thierry Ascione, située à Villeneuve-Loubet. Opéré en juillet dernier de son coude, Pouille a fait le point au micro de nos confrères d'Infosport + concernant sa santé et ses objectifs lors des prochains mois.

"Le coude, ça va bien, ça se profile bien. On prend notre temps. On essaie justement de faire attention à ne pas aller trop vite, on a encore du temps, donc voilà on essaye de faire les choses progressivement", a-t-il précisé au sujet de son principal problème depuis des mois. Selon lui cette longue parenthèse blessure lui a fait en quelque sorte du bien, mais il le reconnaît cette blessure lui a fait craindre pour sa carrière. "On s’entraîne dur, on fait des sacrifices. C'est parce que j'ai des objectifs et parce que j'ai envie de revenir au plus haut niveau. Et toutes ces questions que j'ai pu me poser pendant cette période étaient normales, parce que je me suis quand posé la question de savoir si j'allais m'en sortir avec ce coude à un moment et si après l'opération si j'allais pouvoir rejouer normalement."

Mon objectif c'est de revenir au plus haut niveau

Concernant son calendrier, rien n'est encore établi. Les difficultés quant à l'organisation de l'Open d'Australie, qui va être basculé au mois de février (du 8 au 21), et le chamboulement de tout le calendrier du début d'exercice, lui laissent deux options pour sa programmation. "Il y a deux choix. Est-ce que je vais juste en Australie pour jouer l'Australian Open et sachant que je n'aurais pas joué pendant un an et demi avant ? Ou alors il y a l'option de recommencer par des Challengers et préparer Montpellier, Rotterdam, Marseille et tous les tournois qui suivent", a précisé Pouille.

Retombé à la 70e place au classement ATP, Pouille ne s'attend pas à remonter tout de suite dans les hauteurs du classement. Il sait surtout qu'il va devoir vivre avec des hauts et des bas avec son jeu. "Un an et demi éloigné de la compétition, c'est long et il ne faut pas que je m'attende tout de suite à des merveilles. Il va falloir accepter de ne pas être bon tous les jours. Il va falloir accepter de batailler au quotidien et dans ma tête je suis prêt. C'est une nouvelle carrière qui commence."

Pour finir, le Nordiste a choisi de profiter de cette longue pause sans compétition pour faire un peu d'introspection et repartir avec l'esprit libre. "J'ai pris énormément de temps pour réfléchir à ce que j'avais bien fait, ce qu'il m'a manqué, ce que j'aurais pu mieux faire, ce que je peux améliorer. Cette coupure elle va me servir pour justement essayer de gommer les erreurs que j'ai pu faire par le passé et être encore plus perfectionniste qu'avant. Si ça va très vite, tant mieux. En tous cas, mon objectif c'est d'y retourner, de retourner au plus haut niveau, de rejouer des quarts, des demies en Grand Chelem et essayer de jouer la victoire sur les tournois."

